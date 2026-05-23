Как раннее начало трудовой деятельности стимулирует взросление

Чем раньше молодой человек займётся трудовой деятельностью, тем раньше произойдёт его взросление, рассказала в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.

«Если человек работает и получает за это деньги в таком юном возрасте, тут и происходит переход во взрослую жизнь. Уровень ответственности и понимания, что такое деньги, включается мгновенно», — поделилась она.

При этом, по её мнению, к началу трудовой деятельности в подростковом возрасте есть определённые вопросы.

«Насколько человеку в 15—16 лет надо уже переходить во взрослую жизнь? Мне кажется, что это рановато. Человек должен гармонично развиваться, учиться, проходить все стадии детства и юности», — отметила она.

Плюс есть разные ситуации — когда подросток лично решил подработать летом и когда к началу трудовой деятельности его понудили родители.

«Первый вариант лучше, когда молодой человек сам принял решение. Если за него его приняли родители, а он не понимает зачем, тут можно ещё дров наломать с такой инициативой, которые негативно скажутся на ребёнке», — подытожила она.

Ранее сомнолог Елена Царёва пояснила, что периодические движения ног во сне могут приводить к бессоннице.