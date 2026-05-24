Психолог дал совет, как настроиться на работу в жаркую погоду

Психолог Родион Чепалов рассказал в беседе с «Чемпионатом», как настроиться на работу в жаркую погоду. Он объяснил, что при высокой температуре снижается не только физическая активность, но и когнитивная продуктивность: тело тратит больше ресурсов на охлаждение организма. Поэтому ощущение «не хочу работать» весной или летом — не лень, а нормальная реакция психики и тела.

© Чемпионат.com

«Можно выделить несколько типов реакции на жару. Первый — «сонный»: человеку хочется лежать и спать. Второй — «раздражительный»: растёт конфликтность. Третий — «рассеянный»: сложнее концентрироваться и принимать решения. Особенно трудно людям тревожного типа, перфекционистам, офисным сотрудникам в душных помещениях, водителям, учителям, медикам и строителям», — сказал эксперт.

Главная ошибка — пытаться работать в жаркую погоду так же, как зимой. Лучше перестраивать режим: самые сложные задачи переносить на утро или вечер, когда на улице более свежо, а днём делать механическую работу.

Полезно правило «25 + охлаждение»: 25 минут работы — потом короткий перерыв с водой, умыванием, проветриванием или движением. Хорошо помогают наушники с ASMR-звуками дождя, моря или леса. Мозг воспринимает это как сигнал снижения напряжения. Летом особенно важно не путать усталость с чувством вины. Иногда продуктивность — это не максимальный рывок, а способность разумно распределить силы и не довести себя до выгорания.