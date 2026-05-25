Психолог рассказал о повышенной привлекательности во время стресса

У человека меняется взгляд, походка и черты лица.

Это связано с гормональной реакцией организма на нервное напряжение, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук.

«Во время острого стресса мы становимся очень привлекательными. Об этом, на самом деле, говорят наши гормоны. Это дистресс, который даёт возможность коже выравниваться, становиться гладкой, глаза становятся горящими, взгляд — ярким и острым, черты лица — более утончёнными. Походка тоже меняется: мы идём быстро, хотим что-то показать. Но для организма это очень сложно, долго мы так находиться не можем».

Ранее Германчук объяснила пристрастие к инъекциям ботокса неуверенностью и стрессом. Нередко от них возникает зависимость, при которой женщина ощущает себя привлекательной лишь после уколов, отметила она.