Любовный аферизм: кто такие «букетчицы» и как они обманывают мужчин

Сейчас в сети активно обсуждают новый вид обманщиц на свиданиях — «букетчиц». «Вечерняя Москва» связалась с разоблачителем схемы, общественным деятелем Дамиром Крюковым и узнала, как работает этот способ.

Суть обмана заключается в том, что на свидании девушка заводит мужчину в цветочный магазин и просит его купить букет, а затем пропадает.

Дамир Крюков разоблачает подобных мошенников. Он начал свой путь с истории мужчины, которого обманули более чем на 100 тысяч рублей в кафе. О новом способе Дамиру рассказали информаторы, с которыми он давно работает над закрытием мошеннических заведений.

Схема одна — есть операторы, которые ищут жертв на сайтах знакомств и ведут с ними переписку от имени девушки. Есть кураторы, которым передают собранное досье на мужчину, и они определяют, на какую сумму его можно будет обмануть. И есть подставные девушки, — уточнил общественный деятель.

Как отметил Дамир, в первой группе работают мужчины, на каждого из которых приходится по 10-20 аккаунтов девушек. А куратор является связующим звеном между онлайн- и офлайн-мошенничеством. Он передает все данные девушке, которая и будет его обманывать.

На один объект работает несколько «охотниц», которые и заводят туда мужчин.

В той истории, которая распространилась в сети, мы вычислили четырех девушек, — уточнил он.

По словам Дамира Крюкова, когда он вместе с другими деятелями заходил в цветочный магазин, куда мошенницы приводили жертв, то видел ценники как в обычном салоне. То есть понять, что это обман, трудно. Но в букет могут добавлять плюшевые игрушки и другой декор, за который выставят счет уже после того, как композиция готова.

Мошенники пользуются психологическим моментом. Мужчина хочет произвести впечатление на первом свидании, показать, что он не жадный, — отметил общественный деятель. После короткой прогулки девушка внезапно вспоминает о срочных делах и исчезает. Она отправляется на следующее свидание, а букет возвращается обратно в магазин. Одни и те же цветы могут продать до пяти раз. Все в выигрыше, кроме мужчины: девушки, кураторы, салоны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Никита Тарновский, юрист:

Действия «букетчиц» можно квалифицировать как мошенничество. Если получится собрать доказательства, девушке и всей группе может грозить наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Чтобы обезопасить себя, рекомендую при оплате использовать не наличные, а карту, тогда в случае обмана деньги можно попробовать вернуть.

