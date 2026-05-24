Правда ли, что прогулка может повысить креативность

Когда мы сталкиваемся с трудной задачей, у которой нет очевидного решения, нам требуется оригинальный и свежий взгляд на вещи. Психологи называют этот навык креативностью и разделяют его на два типа: вербальный, то есть словесный, и образный. Словесное воображение мы используем, когда ищем новые смыслы в текстах или придумываем необычные способы применения для простых предметов вроде картонной коробки. Ученые давно заметили, что спорт улучшает память и внимание, но до сих пор никто не знал точных параметров: сколько именно нужно двигаться, чтобы в голове родилась гениальная мысль.

Разгадать эту загадку решили австрийские психологи из Университета Граца под руководством Кристиана Ромингера. Результаты научной работы ученые опубликовали в журнале Sport, Exercise, and Performance Psychology.

Эксперимент с датчиками

В масштабном эксперименте приняли участие 157 молодых людей. В течение пяти дней они носили на груди компактные сенсорные датчики, которые фиксировали малейшие движения и изменения высоты по 64 раза в секунду. Параллельно на телефоны добровольцев установили специальную программу. До 12 раз в день в случайный момент приложение присылало короткие творческие задания. У участников была ровно одна минута, чтобы записать оригинальную идею или отправить цифровой рисунок, а независимые эксперты затем оценивали новизну ответов.

Благодаря датчикам ученые разделили всю активность добровольцев на три уровня. Малоподвижным образом жизни назвали обычный отдых на стуле. К легкой нагрузке отнесли неспешное перемещение по дому, а к умеренной — быструю ходьбу, домашние хлопоты или любительский спорт. Высокой интенсивностью посчитали бег и плавание. Затем исследователи поминутно сопоставили историю движений за полтора часа до каждого ответа в смартфоне.

Золотой час для мозга

Математический анализ выявил удивительную закономерность. От 10 до 25 минут умеренной физической активности неизменно приводили к всплеску словесного воображения. Причем этот творческий пик наступал не сразу, а ровно через 60–70 минут после прогулки.

Ученые объясняют такую задержку тем, что организму нужно время на восстановление. Именно в этот час отдыха мозг переходит в идеальное физиологическое состояние для генерации новых идей.

А вот ленивое хождение по комнате от пяти до 25 минут, наоборот, ухудшало показатели креативности. Долгое сидение за столом и изнуряющий тяжелый спорт также не показали никакой связи с изобретательностью.

Чтобы перепроверить свои выводы, команда Ромингера провела второй эксперимент с новой группой из 76 человек. Сложные математические расчеты полностью подтвердили первоначальный результат: бодрая двадцатиминутная прогулка гарантированно повышает способность решать сложные речевые задачи примерно через час. На основе этих данных специалисты планируют разработать точные инструкции, которые помогут людям развивать умственную гибкость с помощью прогулок.