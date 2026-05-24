Психолог назвал пять ранних признаков эмоционального выгорания

Многие люди годами живут в этом состоянии, принимая его за норму. Психолог Ника Ишмакова в беседе с NEWS.ru перечислила пять ранних признаков эмоционального выгорания.

Первый и главный «звоночек» — сон без отдыха. Человек ложится вовремя, спит достаточное количество часов, но просыпается уже уставшим.

Второй признак — функционирование без ощущения жизни. Вы продолжаете работать, готовить, решать вопросы, но внутри нет чувства присутствия в собственной жизни.

Третий — утрата радости. То, что раньше вдохновляло (уход за собой, выбор одежды, путешествия, мечты), перестаёт приносить удовольствие.

Четвёртый — уход от людей. Человек начинает избегать общения, даже с близкими.

Пятый — повышенная раздражительность из-за бытовых мелочей, которые раньше не вызывали эмоций.

Психолог подчёркивает, что, заметив эти сигналы, важно не игнорировать их. Многие ошибочно списывают состояние на усталость или характер. Особенно настораживающим признаком она назвала нежелание ухаживать за собой.