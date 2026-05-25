Эксперт Хрипченко назвала трендом смену профессии в 50 лет

Сменить профессию в возрасте 50 лет можно, в последние годы все чаще появляются такие примеры. Об этом сообщила ТАСС директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

"Я с уверенностью на 100% отвечаю, что да. Более того, на протяжении последних пяти-семи лет такие кейсы все чаще появляются", - сказала эксперт.

Хрипченко добавила, что есть несколько вариантов смены профессии. Базовый сценарий - выбрать смежное направление. Например, человек был бухгалтером и хочет стать финансовым аналитиком, или он работал в одной отрасли и перешел в другую, уточнила она.

"Еще один вариант - смена роли внутри профессии. Например, инженер становится руководителем проекта по монтажу. То есть вы не меняете полностью специализацию, но расширяете ее за счет новых знаний и понимания отрасли", - пояснила директор по академическому и карьерному развитию .

Дальше возможен переход в роль наставника. Например, человек был экспертом в каком-то направлении и становится наставником для молодых специалистов для передачи накопленного опыта.