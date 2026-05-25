Каждый человек регулярно сталкивается с ситуациями, когда внутренние барьеры мешают ему проявить себя. Будь то страх перед публичным выступлением, нерешительность на собеседовании или робость при попытке заговорить с симпатичным незнакомцем — мы часто сдерживаем свой потенциал из-за боязни осуждения или переоценки рисков.

Однако группа ученых во главе с Ричардом Стивенсом из Кильского университета (Великобритания) предложила неожиданный способ борьбы с этой внутренней зажатостью. Согласно их исследованию, опубликованному в журнале American Psychologist, обычное ругательство способно выступить в роли эффективного и доступного инструмента для «растормаживания» психики.

Эксперимент с отжиманиями на стуле

Психологи провели два лабораторных эксперимента, в которых оценивали влияние ругани на способность человека справляться с физическими нагрузками. В первом исследовании приняли участие 88 взрослых добровольцев, во втором — 94.

Участникам предложили выполнить статическое упражнение на максимальное время (но не более 60 секунд). Испытуемые упирались руками в сиденье, поднимали ноги и удерживали вес собственного тела на весу. Тест проводился в двух условиях: в первом случае добровольцы каждые две секунды повторяли выбранное ими самими бранное слово, во втором — нейтральное. Для чистоты эксперимента во втором раунде участники начинали произносить слова за 20 секунд до начала физической нагрузки.

Психологический механизм мата

Результаты обоих экспериментов показали одинаковую динамику: когда люди ругались, они могли удерживать тело на весу значительно дольше.

Чтобы понять нейробиологические и психологические триггеры этого феномена, ученые объединили собранные данные с результатами еще одного своего исследования, получив выборку в 300 человек.

Объединенный статистический анализ выявил три главных фактора, объясняющих суперсилу бранных слов:

Погружение в «поток»: Ругань вводит человека в состояние потока (flow) — высокой концентрации, когда задача кажется трудной, но выполнимой, а удовольствие от процесса возрастает. Эффект отвлечения: Сквернословие эффективно переключает внимание мозга, мешая ему фокусироваться на физической боли, мышечной усталости и дискомфорте. Свобода от ограничений: Мат снижает уровень социального давления и зажатости, даря некоторое чувство уверенности и внутренней свободы.

Интересно, что во втором эксперименте бранные слова также вызвали легкое повышение когнитивной тревожности, но это компенсировалось всплеском позитивных эмоций и ощущением новизны от использования запретных слов.

Перспективы «нецензурной терапии»

Авторы работы уверены, что брань стимулирует кратковременные психические состояния, которые позволяют человеку мобилизовать все силы и преодолеть внутренние стопоры. Это открытие можно использовать не только в профессиональном спорте или реабилитации после травм, но и в повседневной жизни — там, где от человека требуются смелость и решительность.

Тем не менее ученые призывают относиться к результатам с осторожностью. В подобных экспериментах силен эффект плацебо или эффект Хоторна: участники могли догадываться, какого именно поведения ждут от них исследователи, и подсознательно старались сильнее именно во время фазы с ругательствами.