Эксперт объяснил, почему вместо сна мы «сидим в телефоне»

Прокрастинация сна — распространенное явление, при котором человек сознательно оттягивает момент засыпания, несмотря на усталость, отдавая предпочтение использованию соцсетей или просмотру сериалов, заявила психолог Кристина Морозова. В разговоре с «Лентой.ру» она вместе с категорийным менеджером по матрасам ORMATEK Олесей Солодковой объяснила, почему у россиян возникает такое желание.

© Lenta.ru

По словам Морозовой, сидение в телефоне приводит к выбросу дофамина, который считается гормоном счастья. Именно из-за него формируется привычка использовать по ночам гаджеты в ущерб сну. Другими причинами такого поведения специалистка назвала нехватку времени на себя в течение дня, высокий уровень стресса и тревоги. В этих случаях человек пытается добрать положительные эмоции и снизить напряжение благодаря вечерним отвлекающим занятиям, пояснила она.

Еще одним важным фактором является ассоциирование сна с физическим дискомфортом, добавила Солодкова. Это происходит из-за неправильно подобранной подушки или матраса.