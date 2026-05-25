Эксперт рассказал, когда наступает кризис идентичности

Кандидат психологических наук Валерий Гут рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», когда наступает кризис идентичности. Часто всё начинается с трудностей при поиске ответа на вопросы о смысле жизни. Можно хорошо знать себя, но не понимать, куда двигаться. И наоборот — упорно идти к цели, ощущая внутреннюю пустоту. Однако поиск предназначения без понимания своего «я» может любое дело жизни превратить в выполнение чужого сценария.

© Чемпионат.com

«Кризис наступает, когда старый ответ на вопрос «Кто я?» больше не даёт сил. Прежняя история уже неактуальна, а новая ещё не родилась. Распознать это состояние не всегда просто. Всё начинается со смутного ощущения, что «что-то не так». Убеждения, которые раньше казались истиной (например, «я всегда успешен»), перестают работать. Иногда человек в надежде на облегчение резко меняет работу, город или партнёра, но и это не помогает», — сказал эксперт.

Если вы понимаете, что застреваете в привычной роли, возможно, пришло время поискать себя и в других сферах жизни тоже.