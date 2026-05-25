Почему зумеры отказываются от гаджетов

Социальный психолог Лалена Бакаева заявила, что представители поколения зумеров порой сознательно отказываются от использования гаджетов. Таким способом молодые люди пытаются защититься от информационного перегруза и снизить нагрузку на психику, сообщает «Абзац медиа.

Эксперт прокомментировала сведения о том, что молодежь в сравнении с миллениалами демонстрирует большую готовность временно или полностью отказаться от смартфонов.

По словам психолога, сегодня заметно выросло число людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Бакаева отметила: в условиях распространения этого состояния многие испытывают серьезное психологическое напряжение. Психика, подобно саморегулирующейся системе, стремится минимизировать негативные воздействия — в том числе связанные с нарастанием тревожности и развитием личностных расстройств.

Специалист подчеркнула причинно следственную связь: современные технологии зачастую выступают катализатором проявлений СДВГ, а это состояние повышает риск возникновения различных психологических проблем. В результате зумеры выбирают стратегию ограничения взаимодействия с цифровыми устройствами — так они пытаются адаптироваться к непростым реалиям современности.

Таким образом, сознательный цифровой детокс у молодежи может быть не просто модным трендом, а защитной реакцией психики на комплекс внешних и технологических факторов.

Ранее психиатр предупредил о последствиях отказа зумеров от живого общения. Эта привычка может привести к разрушению институтов семьи и брака.