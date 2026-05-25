Почему зумеры отказываются от гаджетов, рассказала психолог
Социальный психолог Лалена Бакаева заявила, что представители поколения зумеров порой сознательно отказываются от использования гаджетов. Таким способом молодые люди пытаются защититься от информационного перегруза и снизить нагрузку на психику, сообщает «Абзац медиа.
Эксперт прокомментировала сведения о том, что молодежь в сравнении с миллениалами демонстрирует большую готовность временно или полностью отказаться от смартфонов.
По словам психолога, сегодня заметно выросло число людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Бакаева отметила: в условиях распространения этого состояния многие испытывают серьезное психологическое напряжение. Психика, подобно саморегулирующейся системе, стремится минимизировать негативные воздействия — в том числе связанные с нарастанием тревожности и развитием личностных расстройств.
Специалист подчеркнула причинно следственную связь: современные технологии зачастую выступают катализатором проявлений СДВГ, а это состояние повышает риск возникновения различных психологических проблем. В результате зумеры выбирают стратегию ограничения взаимодействия с цифровыми устройствами — так они пытаются адаптироваться к непростым реалиям современности.
Таким образом, сознательный цифровой детокс у молодежи может быть не просто модным трендом, а защитной реакцией психики на комплекс внешних и технологических факторов.
