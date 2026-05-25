Почему 62% россиян выбирают страдать молча

Психические расстройства среди россиян стремительно распространяются, а рынок лекарств от депрессии растёт как на дрожжах. Почему же большинство граждан по-прежнему считают позором признаться в душевной боли и годами терпят, вместо того чтобы обратиться к специалисту?

В комментарии RuNews24.ru координатор Московского отделения Роман Крастелев отметил, что статистика, которая выходит сейчас в России, очень настораживает. За четыре года число россиян с депрессиями и тревожными расстройствами выросло на 21,5%. Продажи антидепрессантов за тот же период буквально взлетели, с 13,8 до 23,6 миллиона упаковок. По данным на начало 2026 года, продано уже более миллиона упаковок, что на 18% больше, чем годом ранее. А за семь лет продажи увеличились в четыре раза.

«Особенно страшно за детей. За десять лет число подростков 15–17 лет с психическими расстройствами выросло на 53%. И при этом мы молчим».

Почему мы стесняемся говорить о ментальных проблемах?

По словам эксперта, корни уходят глубоко. В русской ментальности веками формировалась установка: страдать надо молча и не надо «выносить сор из избы». Православная традиция аскезы, советский культ «человек должен быть твердым, как сталь», постсоветское «раньше было хуже, и ничего». В итоге 62% россиян считают, что с психологическими проблемами нужно справляться самостоятельно.

«На ежемесячных приемах граждан я часто встречаю людей, которые годами несли в себе тревогу, страх. А сказать вслух "мне плохо" для многих до сих пор стыдно. В ходе одного опроса на вопрос "Кто готов обратиться за психологической помощью?" "да" ответили 9%. Анонимно на тот же вопрос "да" ответили уже 37%. Когда уточнили, что консультация бесплатна, "да" ответили 70%. Люди хотят помощи, но боятся осуждения».

Как преодолеть «культуру молчания»?

Роман Крастелев при этом поясняет, что постепенно ситуация меняется. Молодежь 18–35 лет обращается к психологам в 2,5 раза чаще, чем старшее поколение. Люди находят обходные пути: коучи, кризисные чаты, йогу, дыхательные практики. Но этого недостаточно. Нужно менять культуру на государственном уровне.

«Нормализовать разговор о ментальном здоровье в школах, вузах и на работе. Не должно быть стыдно сказать "я не справляюсь". Увеличить доступность бесплатной психологической помощи. У нас на 100 тысяч человек приходится всего 8 психологов. Этого катастрофически мало. Разрушать мифы. Психолог – это не психиатр, "на учет" никто не ставит. Терапия не для слабаков, а для тех, кто хочет жить лучше».

Эксперт подчёркивает, что самый большой вред причиняется тогда, когда человек годами терпит, не обращается за помощью, а потом «ломается». И в этот момент действительно требуется тяжелое лечение. Профилактика всегда дешевле и эффективнее.