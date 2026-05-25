Перечислены главные поводы для обращения к психологу

Ольга Софьянова заявила НСН, что родители и бизнесмены входят в топ самых частых клиентов.

Наиболее часто пациенты обращаются в состоянии острого кризиса, с переживаниями за детей и с проблемами в семейных отношениях. Об этом в пресс-центре НСН рассказала кризисный психолог Ольга Софьянова.

«С чем сегодня чаще всего ко мне приходят люди: это вопросы острого внутреннего состояния кризиса, особенно когда мы говорим про бизнесменов. Второй кластер — это родители, которые переживают за своих детей, например, по части поступит или не поступит. Плюс супружеские отношения, которые тоже от этих переживаний страдают. Также ко мне приходят с телесными проблемами: это различные симптомы и заболевания», — рассказала она.

Ранее Софьянова раскрыла в пресс-центре НСН, что есть общие тенденции физических проблем на фоне психологических, которые включают в себя проблемы со сном, дыханием и пищевым поведением.