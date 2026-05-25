Психотерапевт рассказал, чем грозит зависимость от таро

Всемирный день таро отмечается ежегодно 25 мая. Как заявили психологи, услугами тарологов чаще всего пользуются те, кто критически боится неопределенности в жизни. Как понять, что карты стали не просто развлечением, а способом убежать от реальности, разбиралась Москва 24.

Ощущение ясности?

Всемирный день таро появился по инициативе американки и таролога Дэн Элдер, которая решила таким образом бороться с негативом, направленным на специалистов этой области.

Как объяснила Москве 24 бизнес-психолог, психотерапевт Елизавета Майер, основными клиентами тарологов чаще всего становятся люди, столкнувшиеся с высокой эмоциональной нагрузкой: им требуется восстановить ощущение ясности в ситуации неопределенности.

«Чаще всего они приходят в непростые периоды жизненных развилок: кризисы в отношениях, финансовые решения, чувство потери контроля, профессиональное выгорание, тревога за будущее. Таролог становится фигурой эмоциональной опоры и своеобразным "интерпретатором жизни", который помогает структурировать хаос переживаний. В условиях перегруженности информацией человеку важно услышать простую и эмоционально понятную картину происходящего».

В целом чаще других к подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью, высокой эмоциональностью и потребностью в поддержке, с развитым образным мышлением и склонностью придавать большое значение символам и совпадениям. Также тарологам склонны верить клиенты в состоянии эмоционального истощения, одиночества или затяжного внутреннего кризиса, подчеркнула Майер.

«Для человека с такой психикой особенно значимо ощущение, что ситуацию можно заранее "прочитать" и подготовиться к возможным рискам», – отметила специалист.

На приеме у таролога часто срабатывают два эффекта, которые могут укрепить веру в магию карт. Первый – подтверждение, когда человек фиксируется на совпадениях, и второй – эффект Барнума-Форера – склонность воспринимать общие, универсальные формулировки как глубоко личные и точные описания ситуации.

Эксперт посоветовала контролировать свою зависимость от карт, ведь постоянные попытки предсказать будущее с помощью символов могут привести к тому, что человек передаст право управлять собственными решениями внешней силе. В свою очередь, это может спровоцировать усиление тревожности и сформировать ощущение беспомощности.

Наибольшая опасность возникает, когда предсказания начинают влиять на вопросы здоровья, семьи, бизнеса или крупных финансовых решений, отметила психотерапевт.

Способ саморефлексии

В свою очередь, психотерапевт, супервизор Наталия Савенко в беседе с Москвой 24 добавила, что зависимость от карт таро можно определить по ряду тревожных признаков. Среди них – обращение к тарологам по любому, даже незначительному, поводу, отказ принимать решение без гадания и тревога от отсутствия прогноза.

Кроме того, жизнь человека начинает меняться: зависимый от таро подстраивает повседневные задачи под предсказания, тратит на гадалок значительные суммы денег и свободное время, а также изолируется от близких или отказывается от профессиональной помощи, полагаясь на карты, пояснила Савенко.

«В случае полной зависимости от таро и гаданий речь уже может идти не о любопытстве или развлечении, а о способе избегания реальности и собственных переживаний».

При этом карты не представляют угрозы, если пользоваться ими умеренно. Практика может быть безопасной, если рассматривать ее как способ саморефлексии, элемент культуры или просто интересный символ, подчеркнула специалист.

«Проблема начинается не в самих картах, а в том, какое место они занимают в жизни человека. Если сохраняется критическое мышление и понимание, что ответственность за решения остается за самим человеком, серьезных рисков обычно нет», – отметила Савенко.

Если все же зависимость от карт развилась, важно выяснить причину, по которой человек ушел от реальности в символику, и работать с ней. С тревогой и страхом неопределенности можно справиться с помощью техник самоподдержки. Вместо очередного предсказания важно постараться понять свои эмоции и причину страха, которую хочется заглушить, порекомендовала психотерапевт.

Также поможет фокусировка на физических ощущениях в моменты тревоги: глубокое дыхание, осмотр комнаты и предметов, концентрация внимания на окружающем мире. Важно вернуть ощущение авторства собственной жизни: осознать свои ошибки и предложить себе варианты решения проблем без магии, заключила эксперт.