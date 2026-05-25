Почему современный человек часто предпочитает ложь истине

По данным опроса ВЦИОМ, 15 процентов россиян считали, что доверять другим людям им мешают ложь и обман. Еще бы: согласно другому исследованию, проведенному одним из крупных медиахолдингов, 92 процента опрошенных сталкивались с фейками. Ну как тут не упасть доверию? Однако вот что интересно: вранья меньше не становится. Люди лгут и в личных, и в деловых отношениях, причем даже тогда, когда в этом нет никакого практического смысла. «Вечерняя Москва» попыталась разобраться, почему мы так много и охотно врем.

Классический пример: вы договариваетесь о ремонте. В 99,9 процента случаев сроки будут нарушены. Идем дальше: совместный проект. Случалось ли вам сталкиваться с тем, что ваш партнер, нарушая график поставки материалов, принимается выдумывать нелепые оправдания отсрочкам, сочинять глупейшие причины невыполнения договоренностей, а иногда и просто исчезает, чтобы затем появиться как ни в чем не бывало?

Наверняка такое было, и не раз. Странно, но факт: вместо того чтобы сказать, например, «я не успеваю», «не справляюсь» и так далее, человек предпочитает изворачиваться и лгать. Но почему? Вот это мы и решили понять, пригласив к обсуждению темы психологов.

Слово — декану факультета экстремальной психологии МГППУ Дмитрию Деулину.

— Дмитрий Владимирович, неужели это чисто человеческое качество — ложь?

— Тут все непросто. С одной стороны, на мой взгляд, ложь является социальным продуктом, неким феноменом общения, который выражается намеренным искажением действительности, фактов, событий, сведений. Вместе с тем еще советский зоопсихолог Курт Фабри указывал на биологическую модель «общения» между животными, где появляется основа для искажения действительности. Однако общение становится таковым в научном значении этого термина только тогда, когда действия животного приобретают сигнальное значение. Самцы некоторых видов птиц, чтобы добиться расположения самки, имитируют передачу ей пищи. Тоже, можно сказать, своеобразное ухищрение.... Тем не менее американский исследователь лжи Пол Экман констатировал, что «богомол, становясь похожим на травинку, лжет не более чем человек, высокий лоб которого наводит на мысль, что он умнее, чем есть на самом деле».

С другой стороны, современные исследования в области зоопсихологии и биологии заставляют усомниться в исключительно социальной природе обмана.

— Неужели врут и братья наши меньшие?!

— В книге «Обмани себя. Как самообман помогает нам выжить» приводятся данные, что в смешанных стаях тропических птиц отдельные особи издают ложный сигнал тревоги, когда видят, что другая особь поймала насекомое. Таким образом, сигнализаторы фальшивой тревоги вынуждают птицу отказаться от насекомого и заняться поисками укрытия.

Поморники в целях прекращения драки между детенышами также используют систему ложных сигналов. Страх вынуждает прекратить распри. У ласточек этот трюк используется в целях сохранения прав на отцовство. Для избегания спаривания с другим партнером самцы издают предупреждающий звук, заставляя свою партнершу прятаться. Или уж совсем распространенный случай, когда кукушка подкидывает свои яйца в гнездо другим птицам.

Но и, пожалуй, мы не можем обойти стороной человекообразных приматов, которые тоже способны на ложь. В некоторых зарубежных исследованиях описаны примеры введения в заблуждение своего сородича в мире обезьян. Так, для некоторых обезьян характерно утаивание пищи от своих собратьев. В случае обнаружения пропитания обезьяны прячутся, чтобы насладиться им в одиночестве. Все эти примеры заставляют нас в какой-то мере пересмотреть социальные корни обмана, поскольку ложь, видимо, может считаться и эволюционным механизмом, позволяющим одержать победу в условиях жесткой конкуренции и лучше адаптироваться к среде обитания у животных.

— Утаить еду — понятно. Каждый выживает как может, что уж там. Но мы говорим о людях. Правда, они тоже на это вполне способны. Но все же кажется, что мораль…

— Все верно, и, если мы говорим про человека, который имеет склонность ко лжи, это вполне может быть продиктовано его морально-нравственными качествами. Вы думаете, ему неловко? Ничуть ни бывало. Низкий уровень культуры воспитания снижает чувство стыда за умышленный обман. На мой взгляд, именно социальная среда, культура, образование формируют в человеке способность к искренности и эмпатийному общению. Иногда в силу различных причин, в том числе связанных с деформацией морально-нравственной сферы, человек прибегает ко лжи. Например, лицо, совершившее преступление, вынуждено давать ложные показания, чтобы оправдаться и не быть разоблаченным.

— Но ведь «сколько веревочке ни виться...».

— Возможно, человек, когда не может исполнить добровольно взятые на себя обязательства, испытывает чувства угрызения совести и, вместо того чтобы признаться в этом, предпочитает обманывать. Может быть, это ложно понятое чувство гордости, завышенная самооценка, которые не позволяют ему раскаяться, каким-то образом извиниться, сгладить вину. В любом случае такая стратегия только усугубляет положение человека, делает его безнадежным. Честность и искренность могут оказывать извиняющее воздействие.

Еще Кант сформулировал свой «категорический императив», основу нравственности, с помощью которой призывал человека поступать так, чтобы максима его воли была бы всеобщим законом: относиться к другому человеку нужно не как к средству, а как к цели. В целом ответ на вопрос, почему история обмана сегодня становится распространенной, нужно искать в утрате морально-нравственного воспитания современных людей. Мораль часто провозглашается химерой, социальным атавизмом. Вот почему ложь находит все больше выходов: неисполнение обещаний, неверность, обман клиента, «развод» покупателя, ложные показания свидетеля на допросе и так далее…

Но ложь существовала всегда. В трактате «О скоротечности жизни» римский философ Сенека рассказывает о стариках, которые в попытках продлить себе жизнь пытаются обмануть самих себя, с упорством внушая себе приятную ложь, словно надеясь провести заодно и смерть. Кстати, как-то мы с коллегами тоже прицельно исследовали ложь, и нашу совместную работу «Психологические методы выявления скрываемой информации в условиях межличностного общения» вы без труда найдете в сети.

Позиция же психолога Анны Варвянской, пожалуй, жестче.

— Ложь — это вовсе не случайная слабость и не редкое исключение. Это часть человеческой адаптации, тесно связанная со страхом, уязвимостью и желанием выжить психологически, а порой и буквально. Мы лжем, когда не выдерживаем последствий правды. Мы болезненно реагируем на ложь, потому что она бьет по самому хрупкому — доверию. А доверие, однажды разрушенное, восстанавливается долго и не всегда полностью.

— А что именно делает правду для человека настолько страшной, что он выбирает обман?

— Именно в ответе на этот вопрос и скрыта настоящая психология лжи. Ложь принято считать простым моральным пороком: правда — это хорошо, неправда — плохо. Но человеческая психика устроена сложнее. Люди лгут из страха, стыда, желания понравиться, стремления сохранить отношения, избежать наказания, а могут даже и защищаться. Ложь разрушает доверие, а иногда становится способом выживания. Именно поэтому о ней важно говорить не только как о грехе, но и как о психологическом феномене.

Но для начала давайте разберемся, что происходит в мозге, когда человек лжет.

— А что, ложь требует дополнительной работы?

— А так и есть! Правду говорить проще: достаточно извлечь факт из памяти. А тут нужно удержать реальную информацию, подавить правдивый ответ, быстро придумать альтернативу, сделать ее убедительной, проследить за реакцией собеседника и не забыть собственную версию, чтобы не запутаться позже.

— Точно знаю, почему мне врать нельзя: начинаю путаться в «показаниях».

— Понимаю! Именно поэтому неподготовленный обман часто дается тяжелее, чем правда. Но если человек лжет регулярно, ложь может стать почти автоматической. То, что сначала вызывает внутренний дискомфорт, со временем начинает ощущаться как норма.

— А вот говорят, что ложь легко распознать. Но я сталкивалась с очень мастеровитыми и умелыми лгунами...

— Нам нравится верить в простые признаки: отвел глаза — врет, трогает лицо — скрывает правду. Но надежных универсальных внешних маркеров лжи не существует. Люди не распознают ложь, чаще просто угадывают. Для распознавания должно сойтись слишком много факторов, а человек должен быть профессиональным чтецом по мимике и жестам, ведь один лжец нервничает, другой говорит слишком уверенно, третий, наоборот, выглядит совершенно спокойно. Тревога может быть и у честного человека, который просто не уверен в себе. Наблюдатель же часто видит не саму ложь, а собственные ожидания и страхи. Фраза «я сразу понял по глазам» обычно больше говорит о самоуверенности, чем о точности.

— А почему лгут дети?

— Детская ложь пугает взрослых. Парадокс в том, что она часто говорит не только о проблеме, но и о развитии. Чтобы солгать, ребенку нужно понимать, что другой человек не знает того, что знает он сам, а значит, его представление о реальности можно изменить. Дети лгут, чтобы избежать наказания, не потерять любовь взрослого, скрыть стыд, защититься от унижения. Ну, или просто потому, что фантазия тесно переплетена с реальностью. Чем жестче реакция родителей на ошибку, тем выше вероятность, что ребенок начнет скрывать правду. Там, где за проступком следует страх, ложь становится способом самозащиты. Честность воспитывается не криком, а безопасностью.

— А «ложь во спасение»?

— В нашей культурной памяти это история Ивана Сусанина, который, по преданию, намеренно ввел врагов в заблуждение, чтобы спасти Михаила Романова. Можно спорить об исторических деталях, но сам образ живет как символ обмана: ложь здесь понимается не как подлость, а как нравственный выбор.

— К обманутому человеку с трудом возвращается способность доверять...

— Конечно, но как это не понять? Когда человека ловят на лжи, разрушается не только конкретный факт, разрушается чувство доверия. Оно строится на ощущении, что слова другого совпадают с реальностью. После обмана больно не только потому, что нас ввели в заблуждение, но и потому, что мы перестаем доверять собственному восприятию: как я этого не заметил, что еще было неправдой, можно ли вообще опираться на этого человека? К сожалению, одна ложь часто запоминается сильнее, чем десятки честных поступков.

— А можно ли, пережив обман, снова научиться верить «без остатка»?

— Можно, но доверие не возвращается по просьбе или клятве. Оно восстанавливается только через повторяющийся опыт надежности. Для этого нужна ясность: не слова «доверься мне», а совпадение слов с действиями снова делает другого безопасным. Иногда доверие возвращается не полностью, для этого требуется время.

— Врун может излечиться и перестать врать, если он делал это постоянно?

— Да, но только если перестать считать ложь удобным способом жить. Хронический обман редко бывает просто дурной привычкой. Чаще за ним стоят страх последствий, неумение выдерживать собственный стыд, зависимость от чужого одобрения, привычка скрывать слабость. Перестать врать — значит научиться выдерживать правду о себе: неидеальность, вину, конфликт, риск быть отвергнутым. Это трудная взрослая работа. Ее признаки видны не по красивым обещаниям, а по поведению: человек перестает путаться в версиях, признает факты, не перекладывает ответственность и начинает говорить правду даже там, где она ему невыгодна.

Иногда без длительной психотерапии такой поворот почти невозможен, потому что меняется не только поведение, но и весь внутренний способ защиты. И помним, как говорилось в произведении Михаила Булгакова, «правду говорить легко и приятно».

В тему

Разные виды лжи, предложенные Анной Варвянской

Ложь — это сознательное искажение правды с намерением ввести другого в заблуждение. Ошибка, забывчивость, фантазия ложью не являются! Ложь начинается там, где человек знает, как было на самом деле, но выбирает другую версию. При этом ложь бывает разной.

К защитной лжи прибегают, чтобы избежать стыда, наказания, конфликта;

К корыстной — ради выгоды, власти, денег;

Есть ложь социальная — чтобы не обидеть, сгладить неловкость, сохранить лицо;

Есть ложь во спасение, чтобы защититься от боли и опасности.

А еще есть самообман, когда человек прячет правду от самого себя.

А как у них

Одним из главных специалистов по изучению лжи и невербального поведения в мире считается американский психолог Пол Экман. Его исследования и теории оказали огромное влияние на понимание механизмов распознавания обмана. Тем, кто заинтересовался темой, можно посоветовать посмотреть старый сериал «Обмани меня».