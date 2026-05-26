Женщина похудела на 64 килограмма и пожаловалась на проблемы с сексом

Жительница Великобритании Эми Хоксворт похудела на 64 килограмма без операций и инъекций из-за неудачной фотографии. Ее историей делится The Sun.

Хоксворт рассказала, что начала набирать вес после рождения первого ребенка. Тогда она пристрастилась к сладкому, а впоследствии поняла, что может заедать печаль. Неконтролируемое обжорство привело к тому, что в 2006 году она весила 136,5 килограмма. Увидев однажды свою фотографию, британка решила худеть.

По словам Хоксворт, она стала есть домашнюю еду, и придерживалась дефицита калорий. Кроме того, она записалась в спортзал и начала больше ходить пешком. Женщине удалось сбросить лишний вес, однако у нее осталось много обвисшей кожи на животе. Хоксворт пожаловалась, что это спровоцировало проблемы в отношениях с мужчинами.

Британка объяснила, что очень стеснялась своего внешнего вида. Однажды в пабе какой-то мужчина сказал, что она выглядит так, будто у нее очень сильно обвисла грудь.

«Я проплакала всю ночь, думая: "Господи, неужели люди видят меня такой?"», — призналась она.

Хоксворт также вспомнила, как была на свидании со спортивным мужчиной. Она сразу предупредила его о своем состоянии, на что получила ответ:

«Пожалуйста, только не говори мне, что ты была толстухой, потому что меня от этого тошнит».

Хоть в 2010 году Хоксворт нашла возлюбленного, она все еще чувствовала себя некомфортно в собственном теле. В конце концов она решилась удалить лишнюю кожу хирургическим путем. Она призналась, что с тех пор не стыдится заниматься сексом в разных позах и может носить нижнее белье, о котором давно мечтала.

