Исследователи из Нидерландов выявили скрытый механизм движения толпы, который назвали «эффект следования за незнакомцем». Анализ 30 миллионов пешеходных маршрутов показал, что люди инстинктивно повторяют траекторию идущего впереди незнакомца, даже если это удлиняет путь. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, чем объясняется такое поведение.

Что такое «эффект следования за незнакомцем»

Эксперты из Технологического университета Эйндховена (Нидерланды) изучили данные системы отслеживания пешеходов на центральном вокзале за три года. Проанализировав около 100 тысяч маршрутов одиночных пассажиров, ученые выявили «эффект следования за незнакомцем». Выяснилось, что люди склонны выбирать тот же путь, что и идущий перед ними человек, причем даже если этот незнакомец двигается более длинным, долгим и неудобным путем.

По словам исследователей, этот эффект запускает «лавину выбора», которая определяет закономерность поведения людей в толпе. То есть, когда люди один за другим выбирают одинаковый маршрут передвижения, это формирует устойчивые людские потоки внутри толпы. Компьютерное моделирование также подтвердило закономерность.

— Полученные результаты показывают, как кратковременные, незначительные взаимодействия между незнакомыми людьми могут значительно влиять на движение пешеходов в больших масштабах. Это имеет серьезные последствия для управления толпой, городского планирования и понимания поведения людей в общественных местах, — говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Почему люди готовы следовать за незнакомцами

По словам клинического психолога Марианны Абравитовой, человек — существо социальное, поэтому в некоторых ситуациях у него неосознанно, на инстинктивном уровне проявляются определенные устойчивые образцы поведения.

— Когда человек оказывается в новой или малознакомой для себя ситуации, незнакомой местности или в принципе если он всегда с трудом ориентируется по картам, то бессознательно, на генетическом уровне, проявляется паттерн «следование за вожаком стаи». Именно по этой причине человек начинает идти за человеком впереди себя, потому что воспринимает его как «ведущего», — рассказала психолог.

При этом, если впереди идущий кажется человеку уверенной личностью, вероятность, что он повторит его маршрут, увеличивается, отметила Абравитова.

— Если человек в метро не просто плетется, а идет достаточно уверенным шагом, тут же включаются устойчивые образцы поведения, которые заставляют следовать за впереди идущим. Подсознательно человек думает так: «Такой, как он, точно выведет меня туда, куда мне нужно, или поможет понять, куда мне идти», — объяснила специалист.

По мнению психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, механизм повторения определенного маршрута за впереди идущим незнакомцем возникает в том случае, когда человек не уверен в своей траектории движения и «цепляется» за того, кто в теории может привести его к цели.

— Когда человек видит, что другой совершает определенные действия, мозг неосознанно подает сигнал, что они правильные. Затем включается эффект повторения действий, которые, по мнению человека, должны привести его к цели. И чаще всего опыт предыдущего человека действительно приводит к успеху. А затем это просто формируется в условный рефлекс, который повторяется из раза в раз, — пояснил Вилков.

