Психолог рассказала, как «настроить» внимание на позитив с самого утра

Начинать день с простого вопроса – «Что же приятного принесёт мне сегодняшний день, чем меня порадует?» – помогает переключить внимание на позитивные моменты и легче воспринимать повседневные события. Об этом рассказала психолог, пояснив, как небольшая утренняя привычка способна изменить эмоциональный фон всего дня.

Рекомендуется обращать внимание не только на то, что происходит в течение дня, но и на то, как мы настраиваемся на него с утра. Одна из простых и доступных техник – задать себе сразу после пробуждения вопрос: «Что же приятного мне принесет этот день?» или «Чем он может меня порадовать?». По словам психолога, руководителя Балинтовских групп Марины Кучеренко, такой подход помогает «откалибровать» внимание: мозг начинает непроизвольно искать подтверждения позитивной установке, и обычные события воспринимаются иначе.

И вот уже хочется радоваться теплому солнцу, а не обвинять его в том, что из-за него сильно душно, а конфетка, врученная коллегой, не остаётся без внимания как «дежурная» мелочь, а воспринимается как приятный знак внимания. Иногда могут случаться действительно неожиданные приятные события: встреча со старым знакомым, удачная покупка или интересное приглашение. В такие моменты может возникнуть ощущение, что сработала «магия»: спросил – и получил. На самом деле, объясняет специалист, речь идет о естественном механизме: когда внимание сфокусировано на хорошем, человек чаще замечает позитивные детали.

Важно, что сама техника не меняет внешние обстоятельства – она меняет их восприятие. А это, в свою очередь, влияет на эмоциональное состояние. Исследования показывают, что гормон дофамин, связанный с ощущением радости и мотивации, начинает вырабатываться уже на этапе ожидания приятного события, а не только в момент его получения. Таким образом, утренняя установка работает «в двойном режиме»: дофамин выделяется и когда человек с надеждой ждет хорошего, и когда это хорошее действительно происходит.

Технику можно усилить, дополнив её вечерним ритуалом. Перед сном полезно задать себе вопрос: «Что хорошего случилось сегодня?» или кратко перечислить три небольших успеха дня. Такой подход помогает завершить день на позитивной ноте и закрепить привычку замечать хорошее. Даже ситуации, которые обычно вызывают раздражение – опоздавший автобус, пробка, дождь – можно переосмыслить: прогулка пешком – это возможность подышать свежим воздухом, время в дороге – шанс послушать аудиокнигу или подкаст.

Психолог подчеркивает: речь не идет о том, чтобы игнорировать трудности или притворяться, что все идеально. Речь о том, чтобы сознательно расширять фокус внимания и не позволять негативу занимать всё пространство. Простой утренний вопрос не требует специальных знаний, большого количества времени или усилий, но при регулярном использовании способен сделать повседневную жизнь чуть более осознанной и наполненной.