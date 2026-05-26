Психолог рассказала, как привычка всё успевать разрушает психику

Стремление постоянно быть занятым и всё успевать может обернуться серьёзными проблемами с психикой, включая эмоциональное выгорание и депрессию. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила психолог Анна Старченко.

По её словам, в современном обществе продуктивность часто ошибочно воспринимается как главный показатель личной ценности, а отдых кажется слабостью и потерей времени.

Специалист советует ежедневно выделять не более трёх ключевых задач — всё остальное следует считать приятным дополнением. Мозг не рассчитан на длительную работу без пауз. Без качественного восстановления падают энергия, память и мотивация, а радость от жизни уходит. Особенно опасно, когда самооценка целиком зависит от достижений — тогда даже успехи перестают приносить удовлетворение.

Психолог рекомендует завести дневник «недостижений» и записывать туда не сделанные дела, а приятные моменты: вкусный завтрак, разговор с близким, красивый закат.