Карьерный консультант Елена Алимова дала совет в рубрике «Теперь вы знаете», как поставить на место токсичного коллегу. Она рекомендовала использовать специальные «я-сообщения», делающие фокус на общие результаты команды.

«Подойдёт такая формулировка: «Когда я не получаю от тебя данные к согласованному сроку, я не могу вовремя завершить отчёт и предоставить его руководству. Давай договоримся, как будем передавать информацию, чтобы не срывать сроки и чтобы всем было комфортно», — сказала эксперт.

А вот использовать формулировки в духе: «Ты специально это делаешь» или «Ты выставляешь меня идиотом перед начальством» не стоит. Это почти гарантированно вызовет защитную реакцию и конфликт.

