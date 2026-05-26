Эксперт предупредил о массовом выгорании россиян на работе

Директор по аналитике кадровой компании «Адвирос» Михаил Тузов привел цифры, согласно которым 83,7% сотрудников находятся в «среднем» уровне психической устойчивости - в зоне терпимого напряжения. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, сотрудники организаций вынуждены адаптироваться к новым условиям при оптимизации издержек бизнеса. Это ведет к так называемому тихому кризису. При нем ситуация может выглядеть стабильной, но на самом деле люди работают на пределе психических и физических ресурсов.

«Люди перестали ждать того, что компания дать не может. Они адаптируются через снижение собственных ожиданий, теряя при этом энергию и способность к долгосрочному планированию. Наиболее уязвимой группой в данном контексте оказалось поколение Y (1985-2000 годов рождения), особенно женщины», - отметил Михаил Тузов.

Ядром устойчивости бизнеса в 2026 году он назвал представителей поколений BB (1944–1967) и X (1968–1984). Люди начинают привыкать поддерживать друг друга. При этом попытки руководства ужесточать процессы могут быть разрушительными.