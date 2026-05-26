Как распознать токсичного партнера еще до свидания

Мэтч в приложении для знакомств часто воспринимается как маленькая победа, но совпадение по фото далеко не гарантирует комфортное общение. О том, как распознать токсичного партнёра ещё до личной встречи, в беседе с Life.ru рассказала PR-директор дейтинг-сервиса Mamba Наталья Красильникова.

По словам эксперта, первые сообщения быстро показывают, как человек обращается с чужим временем и границами. Нормальная ситуация — спокойный разговор с вопросами и без торопливости. Но есть и тревожные сигналы.

Первый признак — требование постоянного внимания. Собеседник пишет много сообщений подряд, раздражается, если ему не ответили сразу, шутит про игнор или пытается вызвать чувство вины. Сначала это может казаться проявлением сильного интереса, но быстро превращается в ощущение, что вы уже что-то должны.

Второй неприятный сценарий — резкий переход к интимным темам. Флирт уместен, если комфортно обоим, но когда человек сразу комментирует тело, настаивает на откровенном разговоре или игнорирует попытку сменить тему — это прямое нарушение границ.

«В онлайн-знакомствах не нужно заслуживать право выйти из разговора. Если общение вызывает напряжение, раздражение или тревогу, его можно закончить без длинных объяснений», — советует Наталья Красильникова.

Если собеседник хамит, нарушает границы или продолжает писать после отказа, эксперт рекомендует не втягиваться в спор, а сразу заблокировать профиль и отправить жалобу.