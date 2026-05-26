Как планировка города влияет на психику и лишает чувства безопасности

Жители города с монотонной застройкой могут испытывать хронический стресс. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель реставрационного бюро «827» Елена Пилипенко.

«Монотонная застройка в городе лишает среду визуальных ориентиров. Согласно исследованиям ученого К. Элларда, это вызывает когнитивную дезориентацию и повышенную тревожность. А отсутствие разнообразия деталей и фактур — негативно влияет на эмоциональный тонус. Несоразмерный человеку масштаб домов и пустующих пространств между ними порождает чувство отчуждения. Среда хронически не удовлетворяет базовые потребности в безопасности и принадлежности, создавая фон для хронического стресса», — заявила эксперт.

Пилипенко отметила, что чем больше людей живет в доме, тем менее безопасным он ощущается.

«Дело в том, что в гигантских микрорайонах социальные связи разрушаются. Невозможно знать в лицо жильцов даже своего подъезда, не говоря уже о целом доме. Дворы превращаются в «ничейную» территорию. Возникает эффект диффузии ответственности: если что-то произойдет, каждый понадеется, что отреагирует кто-то другой. Именно поэтому темный угол в безликом районе пугает гораздо больше, чем узкий переулок в историческом центре, где на первых этажах горят окна кафе, а балконы нависают над тротуаром», — объяснила архитектор.

По ее словам, историческая застройка работает иначе, здесь есть четкая планировка и визуально доступное пространство, которое снижает тревожность. Как отметила Пилипенко, «читаемая» навигация с историческими зданиями-ориентирами создает чувство защищенности. Эксперт подчеркнула, что именно в историческом центре сомасштабность архитектуры человеческому телу формирует ощущение контроля над средой.

Архитектор заявила, что сегодня подход к градостроительству начинает трансформироваться. Специалисты понимают, что квадратные метры не могут быть единственным мерилом качества жизни. Архитектура должна быть терапевтической, соразмерной человеку.

«Снижение этажности, создание тактильно приятных фасадов с использованием кирпича, дерева или их качественных имитаций, а также четкое разделение приватных и общественных зон — это уже не только эстетика, но и базовый принцип для психологической безопасности. В таких пространствах люди чаще выходят на прогулки, охотнее знакомятся с соседями и, что самое главное, перестают воспринимать путь от метро до квартиры как зону отчуждения», — объяснила специалист.

Она заявила, что спальные районы генерируют фоновый стресс, чувство незащищенности и отчуждения, препятствуя формированию здоровой городской общины. По ее словам, это архитектурное наследие утилитарного подхода, последствия которого современному обществу предстоит исправлять.