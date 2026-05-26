Зачем взрослые россияне покупают себе детские игрушки

Взрослые, сохраняющие детские или подростковые увлечения, скупают персонажей из любимых фильмов и сериалов не ради практической пользы, а для получения положительного опыта, приятных эмоций и борьбы со стрессом. Об этом «Газете.Ru» сообщила психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко.

«В условиях динамичного ритма жизни и непрерывного информационного потока люди все чаще ищут способы обрести чувство спокойствия и безопасности. Игрушка в данном контексте выступает проводником в зону комфорта, где нет проблем и обязательств. Именно поэтому особую популярность приобретают фигурки и лицензионные товары, напоминающие о любимых вселенных и героях», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что покупатели все чаще выбирают не просто игрушки, а эмоции.

«В тренде сейчас — коллекционные фигурки POP MART, Funko, 52TOYS, Blokees и другие лицензионные товары по мотивам популярных вселенных: от «Гарри Поттера» и «Очень странных дел» до «Чебурашки» и «Смешариков». Такие покупки становятся частью самоидентичности: с помощью любимых персонажей люди открыто демонстрируют свои интересы, находят единомышленников и формируют собственное пространство эмоционального комфорта», — заявила Мироненко.

Специалист подчеркнула, что для любого человека покупка игрушки — простой способ порадовать своего «внутреннего ребенка».

«Знакомые образы часто ассоциируются с ощущением стабильности и беззаботности, поэтому взаимодействие с ними снижает уровень внутреннего напряжения. Процесс коллекционирования и поиска редких фигурок привносит в жизнь элемент игры, здорового азарта и той самой непредсказуемости, которой порой так не хватает в рутине», — отмечает Анастасия Мироненко.

По ее мнению, игрушки постепенно обретают новую роль, помогая сохранять внутренний баланс в шумном мегаполисе.