В жизни каждого человека бывают периоды, когда проблемы на работе, сложности в семье и тревожность подрывают уверенность в себе. Справляться с различными трудностями помогает психологическая устойчивость. Она не дается от рождения, но ее можно сформировать через осознанные действия. Специалист Московской службы психологической помощи насе­лению столичного Департамента труда и социальной защиты населения Александр Овчинников рассказал, как развить в себе психологическую устойчивость, а также развеял распространенные мифы о ней.

Что такое психологическая устойчивость

По словам специалиста, в первую очередь необходимо четко разграничить понятия «психологическая устойчивость» и «психологическая неуязвимость». Несмотря на то что они могут пересекаться, все же эти понятия имеют разный смысл.

Психологическая устойчивость — это способность человека адекватно реагировать на стресс, трудности и различные негативные события.

При этом он сохраняет:

эмоциональное равновесие;

позитивное мышление;

уверенность в себе;

мотивацию к действиям.

Психологическая неуязвимость — более сложное понятие. Это умение видеть разницу между произошедшим и мыслями о ситуации, реальностью и ожиданиями, тем, что можно изменить и что нельзя.

«Ключевое различие между этими понятиями в том, что психологическая устойчивость фокусируется на способности справляться с трудностями, адаптироваться к изменениям и восстанавливаться после стресса. Неуязвимость же может подразумевать более пассивную защиту от внешнего воздействия или более жесткую внутреннюю позицию, она не обязательно связана с активным преодолением трудностей. Проще говоря, первое понятие связано с адаптацией и преодолением, а второе — с определенным способом восприятия и реагиро­вания на внешние и внутренние вызовы», — отмечает психолог Александр Овчинников.

Он подчеркивает, что у многих людей существуют ложные представления о психологической устойчивости, которые могут помешать им развить ее в себе.

Миф 1. Психологическая устойчивость — врожденная черта

Самый распространенный миф: способность справляться с жизненными трудностями и стрессом дается от рождения, будто некоторые люди уже появляются на свет со стальным стержнем. Они не плачут и упрямо идут к своей цели. Если другой человек не такой, как они, значит, он слабый и ничего с этим сделать нельзя.

Совет: По темпераменту все люди разные: кто-то более спокойный, кто-то, напротив, резко реагирует на внешние раздражители. Но психологическая устойчивость — не врожденное свойство, а приобретенный навык.

Он формируется:

через осознанные действия;

опыт преодоления трудностей;

саморефлексию.

Научитесь формировать четкие жизненные ценности и приоритеты — они станут «компасом» и опорой в трудные времена. Не менее важно ставить перед собой реалистичные цели и разбивать задачи на небольшие этапы — такой подход укрепляет уверенность в себе и дает чувство контроля.

Миф 2. Устойчивый человек — бесчувственный

В основе этого мифа лежит убеждение, что эмоции — это уязвимость, а слезы — слабость. Зачастую считается, если человек чувствует боль, страх или сострадание, то он проиграл. Это иллюзия безопасности: меня невозможно ранить, если я ничего не чувствую. На самом деле это приведет к потере способности радоваться, любить, творить. Без всей палитры эмоций сложно адекватно реагировать на трудности и справляться с ними.

Совет: Не превращайте себя в «бетонную стену». Любая стена рано или поздно дает трещину: не замечая малых стрессов или подавляя их, можно сломаться на чем-то серьезном. Пси­холог советует стать более гибкими, а это требует именно чувствительности. Любые испытываемые эмоции — сигналы, которые нельзя игнорировать. Слушайте себя, учитесь распо­знавать и называть эмоции: «Я боюсь, злюсь, устал». Неосознанная эмоция парализует, а осознанная дает возможность принимать решения и двигаться дальше.

Миф 3. Психологически устойчивый человек всегда на позитиве

Прямая противоположность мифа о бесчувственности — так называемый токсичный позитив. В представлении многих людей психологическая устойчивость равна перманентному оптимизму и отсутствию негативных эмоций: настоящий сильный духом человек никогда не жалуется и всегда улыбается. Главная ловушка этого мифа в том, что человек не до конца че­стен перед самим собой: он вынужден отрицать или подавлять негативные эмоции. Он не ре­шает проблему, а избегает реальности.

Совет: Разрешите себе чувствовать негативные эмоции и не вините себя за них. Ключ к психологической устойчивости — способность испытывать любые чувства, не сливаясь с ними и не подавляя их. Научитесь формировать реалистичный оптимизм: сочетайте признание трудностей с верой в свои силы. Позитив — это выбор после того, как человек пережил нега­тив.

Миф 4. Ошибки и неудачи разрушают психологическую устойчивость

Любая ошибка или неудача необратимо подрывает способность справляться с трудностями. Чтобы оставаться сильным, нужно избегать провалов любой ценой. Этот миф заставляет человека отказываться от сложных задач: зачем пробовать, если ничего не получится? Лучше остаться в зоне комфорта. Такие мысли приводят к застою в жизни, тревожности и синдрому самозванца.

Совет: Ошибки — не враги, а строительный материал для развития человека. Проанализируйте ситуацию без осуждения и задайте себе вопросы: что пошло не так и как я могу это ис­править? Психологическая устойчивость напрямую связана со способностью извлекать уро­ки из сложных ситуаций, адаптироваться и двигаться вперед.

Любая неудача:

развивает гибкость;

позволяет пересматривать стратегии;

помогает искать альтернативные пути;

укрепляет веру в себя через преодоление испытаний.

Миф 5. Со всеми сложностями я справлюсь сам

Истинная сила — полностью отказаться от помощи и преодолевать любые трудности, опираясь только на себя. Это своего рода культ гиперсамостоятельности, который приводит к хроническому стрессу, отказу от профессиональной помощи, разрушению социальных связей.

Совет: Не бойтесь просить помощи, когда в ней нуждаетесь. Даже самые устойчивые люди используют поддержку близких, коллег, профессионалов. Знания, опыт, эмоциональный интеллект — все это формируется благодаря взаимодействию с другими людьми. Умение при­знавать проблемы и обращаться за поддержкой — признак психологической гибкости, а не уязвимости.

«Психологическая устойчивость — это гибкость, осознанность и баланс: умение адаптироваться к трудностям, проживать весь спектр эмоций, извлекать уроки из ошибок и использо­вать внешние ресурсы. Она не связана с неуязвимостью, изоляцией или токсичным позитивом, а строится на реалистичном взгляде на мир, самоподдержке и умении опираться на себя и других», — поясняет Александр Овчинников.

Где получить психологическую помощь в Москве

В столице можно получить бесплатную психологическую консультацию в дистанционном формате. Прием ведут специалисты Московской службы психологической помощи населению. Они в том числе помогут справиться с внутренними противоречиями и подавленным состоянием.

Кроме того, психологи работают в различных учреждениях города. Например, в семейных центрах помогают наладить отношения между супругами, родителями и детьми. В Московском городском центре реабилитации специалисты консультируют людей с особенностями здоровья, а в Едином центре поддержки участников специальной военной операции и членов их семей психолого-психотерапевтическая служба оказывает поддержку бойцам и их близким. Подробную информацию можно изучить на сайте.

Экстренную психологическую помощь оказывают по круглосуточному бесплатному и анонимному телефону неотложной психологической помощи: 051. С мобильного телефона необходимо набрать номер: +7 495 051.

