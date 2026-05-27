Психологическая устойчивость: московский специалист развенчивает пять мифов
В жизни каждого человека бывают периоды, когда проблемы на работе, сложности в семье и тревожность подрывают уверенность в себе. Справляться с различными трудностями помогает психологическая устойчивость. Она не дается от рождения, но ее можно сформировать через осознанные действия. Специалист Московской службы психологической помощи населению столичного Департамента труда и социальной защиты населения Александр Овчинников рассказал, как развить в себе психологическую устойчивость, а также развеял распространенные мифы о ней.
Что такое психологическая устойчивость
По словам специалиста, в первую очередь необходимо четко разграничить понятия «психологическая устойчивость» и «психологическая неуязвимость». Несмотря на то что они могут пересекаться, все же эти понятия имеют разный смысл.
Психологическая устойчивость — это способность человека адекватно реагировать на стресс, трудности и различные негативные события.
При этом он сохраняет:
- эмоциональное равновесие;
- позитивное мышление;
- уверенность в себе;
- мотивацию к действиям.
Психологическая неуязвимость — более сложное понятие. Это умение видеть разницу между произошедшим и мыслями о ситуации, реальностью и ожиданиями, тем, что можно изменить и что нельзя.
«Ключевое различие между этими понятиями в том, что психологическая устойчивость фокусируется на способности справляться с трудностями, адаптироваться к изменениям и восстанавливаться после стресса. Неуязвимость же может подразумевать более пассивную защиту от внешнего воздействия или более жесткую внутреннюю позицию, она не обязательно связана с активным преодолением трудностей. Проще говоря, первое понятие связано с адаптацией и преодолением, а второе — с определенным способом восприятия и реагирования на внешние и внутренние вызовы», — отмечает психолог Александр Овчинников.
Он подчеркивает, что у многих людей существуют ложные представления о психологической устойчивости, которые могут помешать им развить ее в себе.
Миф 1. Психологическая устойчивость — врожденная черта
Самый распространенный миф: способность справляться с жизненными трудностями и стрессом дается от рождения, будто некоторые люди уже появляются на свет со стальным стержнем. Они не плачут и упрямо идут к своей цели. Если другой человек не такой, как они, значит, он слабый и ничего с этим сделать нельзя.
Совет: По темпераменту все люди разные: кто-то более спокойный, кто-то, напротив, резко реагирует на внешние раздражители. Но психологическая устойчивость — не врожденное свойство, а приобретенный навык.
Он формируется:
- через осознанные действия;
- опыт преодоления трудностей;
- саморефлексию.
Научитесь формировать четкие жизненные ценности и приоритеты — они станут «компасом» и опорой в трудные времена. Не менее важно ставить перед собой реалистичные цели и разбивать задачи на небольшие этапы — такой подход укрепляет уверенность в себе и дает чувство контроля.
Миф 2. Устойчивый человек — бесчувственный
В основе этого мифа лежит убеждение, что эмоции — это уязвимость, а слезы — слабость. Зачастую считается, если человек чувствует боль, страх или сострадание, то он проиграл. Это иллюзия безопасности: меня невозможно ранить, если я ничего не чувствую. На самом деле это приведет к потере способности радоваться, любить, творить. Без всей палитры эмоций сложно адекватно реагировать на трудности и справляться с ними.
Совет: Не превращайте себя в «бетонную стену». Любая стена рано или поздно дает трещину: не замечая малых стрессов или подавляя их, можно сломаться на чем-то серьезном. Психолог советует стать более гибкими, а это требует именно чувствительности. Любые испытываемые эмоции — сигналы, которые нельзя игнорировать. Слушайте себя, учитесь распознавать и называть эмоции: «Я боюсь, злюсь, устал». Неосознанная эмоция парализует, а осознанная дает возможность принимать решения и двигаться дальше.
Миф 3. Психологически устойчивый человек всегда на позитиве
Прямая противоположность мифа о бесчувственности — так называемый токсичный позитив. В представлении многих людей психологическая устойчивость равна перманентному оптимизму и отсутствию негативных эмоций: настоящий сильный духом человек никогда не жалуется и всегда улыбается. Главная ловушка этого мифа в том, что человек не до конца честен перед самим собой: он вынужден отрицать или подавлять негативные эмоции. Он не решает проблему, а избегает реальности.
Совет: Разрешите себе чувствовать негативные эмоции и не вините себя за них. Ключ к психологической устойчивости — способность испытывать любые чувства, не сливаясь с ними и не подавляя их. Научитесь формировать реалистичный оптимизм: сочетайте признание трудностей с верой в свои силы. Позитив — это выбор после того, как человек пережил негатив.
Миф 4. Ошибки и неудачи разрушают психологическую устойчивость
Любая ошибка или неудача необратимо подрывает способность справляться с трудностями. Чтобы оставаться сильным, нужно избегать провалов любой ценой. Этот миф заставляет человека отказываться от сложных задач: зачем пробовать, если ничего не получится? Лучше остаться в зоне комфорта. Такие мысли приводят к застою в жизни, тревожности и синдрому самозванца.
Совет: Ошибки — не враги, а строительный материал для развития человека. Проанализируйте ситуацию без осуждения и задайте себе вопросы: что пошло не так и как я могу это исправить? Психологическая устойчивость напрямую связана со способностью извлекать уроки из сложных ситуаций, адаптироваться и двигаться вперед.
Любая неудача:
- развивает гибкость;
- позволяет пересматривать стратегии;
- помогает искать альтернативные пути;
- укрепляет веру в себя через преодоление испытаний.
Миф 5. Со всеми сложностями я справлюсь сам
Истинная сила — полностью отказаться от помощи и преодолевать любые трудности, опираясь только на себя. Это своего рода культ гиперсамостоятельности, который приводит к хроническому стрессу, отказу от профессиональной помощи, разрушению социальных связей.
Совет: Не бойтесь просить помощи, когда в ней нуждаетесь. Даже самые устойчивые люди используют поддержку близких, коллег, профессионалов. Знания, опыт, эмоциональный интеллект — все это формируется благодаря взаимодействию с другими людьми. Умение признавать проблемы и обращаться за поддержкой — признак психологической гибкости, а не уязвимости.
«Психологическая устойчивость — это гибкость, осознанность и баланс: умение адаптироваться к трудностям, проживать весь спектр эмоций, извлекать уроки из ошибок и использовать внешние ресурсы. Она не связана с неуязвимостью, изоляцией или токсичным позитивом, а строится на реалистичном взгляде на мир, самоподдержке и умении опираться на себя и других», — поясняет Александр Овчинников.
Где получить психологическую помощь в Москве
В столице можно получить бесплатную психологическую консультацию в дистанционном формате. Прием ведут специалисты Московской службы психологической помощи населению. Они в том числе помогут справиться с внутренними противоречиями и подавленным состоянием.
Кроме того, психологи работают в различных учреждениях города. Например, в семейных центрах помогают наладить отношения между супругами, родителями и детьми. В Московском городском центре реабилитации специалисты консультируют людей с особенностями здоровья, а в Едином центре поддержки участников специальной военной операции и членов их семей психолого-психотерапевтическая служба оказывает поддержку бойцам и их близким. Подробную информацию можно изучить на сайте.
Экстренную психологическую помощь оказывают по круглосуточному бесплатному и анонимному телефону неотложной психологической помощи: 051. С мобильного телефона необходимо набрать номер: +7 495 051.
