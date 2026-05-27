Как быть продуктивным и не заработать выгорание

Современный мир живет в очень быстром темпе, и многие стремятся сохранять круглосуточную продуктивность. Однако в долгосрочной перспективе эта цель может привести к серьезным проблемам: тревоге, выгоранию и даже депрессии, заявили эксперты. Как этого избежать, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Артемия Сибирского.

© Вечерняя Москва

Специалист рассказал о случаях в его практике, когда клиенты обращались к нему с запросом на повышение продуктивности. В ответ психолог уточнял, как и сколько человек отдыхает.

— На вопрос о том, как они проводят свой досуг, расслабляются, клиенты рассказывали, что занимаются учебой, различными практиками и прочим. Фактически это не отдых, а когнитивная нагрузка, — объяснил собеседник «ВМ».

По его словам, чтобы сохранять продуктивность и при этом избегать выгорания, достаточно просто отдыхать и расслабляться.

— Чем больше идет нагрузка на мозг, тем быстрее приходит выгорание — и это неизбежно. У кого-то в зависимости от физиологических особенностей это займет больше времени, а у кого-то оно случится молниеносно, — отметил психолог.

Он подчеркнул, что какой-то чудо-пилюли, или «чит-кода», или особой практики для того, чтобы «отменить» выгорание, не существует.

— Единственная рекомендация для предотвращения выгорания — давать себе время на отдых, развлечения, досуг. То, чем мы занимаемся, будь то работа, бизнес или серьезное увлечение, не должно быть единственной сферой нашей жизни, — подчеркнул Сибирский.

Собеседник «ВМ» добавил, что у человека должно быть время, чтобы подумать о чем-то другом, кроме своего основного дела. Желательно, чтобы это было даже не только конструктивное времяпрепровождение, а то, о чем иногда говорят «мне кажется, я бесполезно трачу время».

— Я бы назвал это чуть иначе — «позаниматься ничем». Это тоже занятие, которое несет в себе пользу в виде отдыха и снятия напряжения, — заключил психолог.

Нередко с выгоранием сталкиваются женщины, которые в современном мире совмещают множество ролей, требующих времени, усилий и эмоциональных ресурсов. Какие стратегии применить, чтобы уравновесить обязанности матери, жены, профессионала и избежать выгорания, выясняла «Вечерняя Москва».