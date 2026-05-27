Как жара может ударить по психике

Долгое пребывание на жаре способно провоцировать вспышки агрессии и проблемы с памятью, рассказала врач-психиатр Елена Кунаковская. По ее словам, при высокой температуре важно не перегружать организм и пользоваться средствами охлаждения.

В беседе с NEWS.ru медик отметила, что жара заметно влияет на психическое состояние, хотя этот эффект часто недооценивают. Даже у здоровых людей во время аномально высоких температур могут появляться когнитивные сбои: ухудшается концентрация, память и скорость реакции. Из-за этого растет число ошибок – как в офисной работе, так и за рулем.

На фоне физического дискомфорта и активации симпатической нервной системы у человека снижается "порог терпения", появляется раздражительность, а иногда и агрессия. По статистике, в жару чаще происходят бытовые конфликты и уличные правонарушения, рассказала Кунаковская.

Она добавила, что в пекло человек может сталкиваться с тревожностью и сильной усталостью, потому что организм тратит много энергии на охлаждение. А высокая температура ночью нередко приводит к хроническому недосыпу. Также врач отметила, что у людей с шизофренией, биполярным расстройством или деменцией на фоне жары могут появляться галлюцинации и спутанность сознания.

– Важно сохранять нормальный водно-солевой баланс, снижать физическую и умственную нагрузку в пик температуры, использовать системы охлаждения, при тревоге или бессоннице не затягивать с обращением к врачу, – посоветовала эксперт.

Если у человека есть хроническое психическое заболевание, лучше заранее обсудить с врачом план действий на период сильной жары.