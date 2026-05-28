Вязание и выпечка: почему зумеры находят вдохновение в «бабушкиных» хобби?

Еще недавно рукоделие, выпечка и огородничество ассоциировались с бабушками и дачниками. Но сегодня всё изменилось: поколение Z активно увлекается этими занятиями, покупает пряжу, учится шить и выращивает помидоры на балконах. Это уже не просто модный тренд, а способ справиться с жизнью в условиях постоянного стресса.

Зумеры выросли в мире цифровых технологий, где соцсети, уведомления и бесконечный поток информации стали частью повседневности. Даже отдых часто превращается в еще одну форму перегрузки. Поэтому многие ищут способы временно отвлечься. И неожиданно такими "спасательными кругами" стали привычные занятия: вязание, лепка, шитье, выпечка или уход за растениями.

Главная причина популярности рукоделия — борьба со стрессом. Когда человек делает что-то руками, внимание переключается с тревожных мыслей на конкретное действие. Повторяющиеся движения успокаивают нервную систему и создают ощущение стабильности, которого многим сейчас не хватает. Именно поэтому кто-то часами вяжет шарфы, кто-то печет хлеб, а кто-то собирает украшения вручную вместо того, чтобы бесконечно обновлять ленту соцсетей.

Интересно, что влияние рукоделия на психику уже подтверждают исследования. Весной 2026 года в научном журнале Frontiers in Psychology вышла работа о связи мелкой моторики и эмоционального состояния. Ученые пришли к выводу, что такие занятия помогают снижать уровень гормонов стресса и одновременно стимулируют выработку веществ, которые связаны с ощущением удовольствия и спокойствия. Кроме того, человек быстрее входит в состояние концентрации, когда внутренний шум становится тише хотя бы на время.

Но дело не только в тревожности. Для многих зумеров рукоделие связано с осознанным потреблением. Поколение Z всё чаще отказывается от импульсивных покупок и дешевой «быстрой моды», которая живет пару месяцев, а потом отправляется на свалку. На этом фоне вещи, сделанные своими руками, выглядят полной противоположностью массовому производству. Люди хотят покупать меньше, но выбирать качественнее. А иногда — вообще создавать одежду, декор или аксессуары самостоятельно.

Эксперты тоже замечают этот сдвиг. Аналитики Business Research Insights прогнозируют, что рынок товаров для творчества и рукоделия к 2031 году вырастет почти до 74 миллиардов долларов. И это логично: интерес к аналоговым занятиям продолжает расти по всему миру.

Еще один важный момент — ощущение результата. В цифровой среде работа часто выглядит абстрактно: бесконечные файлы, сообщения, таблицы и созвоны. Рукоделие дает совершенно другой опыт. Ты видишь итог своих усилий буквально в руках. Связанный свитер, испеченный пирог или сшитая сумка становятся понятным доказательством того, что ты что-то создал сам.

Для некоторых молодых людей хобби становится полноценной работой. Кто-то начинает продавать украшения, кто-то создает маленький бренд одежды или керамических изделий. В условиях высокой конкуренции и постоянного стресса это дает чувство контроля над жизнью и возможность самовыражения, не ограничиваясь корпоративными правилами и бесконечной гонкой.

Возможно, поэтому традиционные хобби, передаваемые от бабушек, выглядят так актуально. В эпоху перегрузок люди вновь учатся замедляться, заниматься рукоделием и находить радость в самом процессе, а не в скорости.