Выяснено, как формируется мнение пользователей соцсетей на незнакомые темы

Люди успевают сложить мнение о чем-либо до того, как осознанно оценят, правдивы ли сведения, которые они получают в интернете — поэтому борьба с дезинформацией должна начинаться гораздо раньше, чем это предусмотрено устройством большинства современных платформ.

Ученые проследили, как формируется мнение типичного пользователя соцсетей на незнакомые темы. Результаты эмпирического исследования опубликованы в журнале Information Systems Research. Они опровергают распространенное допущение, фигурирующее во многих дискуссиях о фейках: дескать, человек сначала определяет достоверность данных, прежде чем сформирует, исходя из них, свою позицию.

«Люди склонны полагать, что мнение развивается постепенно, через обдуманную оценку. Однако мы обнаружили, что в типичных для соцсетей условиях человек может сложить устойчивое впечатление очень быстро, зачастую до того, как сколько-нибудь осмысленно оценит достоверность самой информации», — говорит профессор Ашиш Кумар Джа из Бизнес-школы Тринити в Дублине, соавтор исследования.

Были проведены три контролируемых эксперимента, участники которых листали ленту с постами, оформленными в стиле запрещенной в РФ соцсети. Исследователи постарались максимально приблизить условия взаимодействия с контентом к реальному использованию соцсетей.

Выявлена «точка критической информации» (в среднем — пять постов), преодолев которую, пользователи воспринимают все последующие записи на ту же тему более правдоподобными и охотнее их распространяют, а доверие противоречащим им сведениям — напротив, резко снижается. Самое примечательное: этот эффект сохраняется, даже если исходная информация была ложной.

Участники, которые сталкивались с недостоверными сведениями, на ранних этапах формирования мнения реагировали практически так же, как и те, кому попадались правдивые данные. Вместо того чтобы скрупулезно сверять факты, они полагались на знакомость, повторение и связность повествования, решая, чему стоит верить.

Выяснилось также, что сигналы цифровой идентичности (маркеры профиля) значительно влияют на восприятие достоверности. Профили, транслирующие профессиональный опыт, включая аккаунты с титулами вроде «д-р», способствуют большему доверию и вовлеченности, даже если учетные данные никак подтверждены. В некоторых случаях пользователи считали такие аккаунты более заслуживающими доверия, чем профили популярных блогеров с миллионами подписчиков, которые публиковали ту же самую информацию.

«Наши данные свидетельствуют о том, что самый первый информационный шум, с которым пользователи сталкиваются в сети, может иметь гораздо больший вес, чем это признают платформы. К тому моменту, как появляются опровержения, предупреждения или результаты фактчекинга, первичная оценка у человека может уже сложиться», — констатирует соавтор исследования Вену Путиниди из бизнес-школы NEOMA.

В наше время соцсети оказывают колоссальное влияние на общественное сознание. Поэтому подход к своей работе им нужно коренным образом пересмотреть — авторы дали рекомендации на этот счет.