Хикикомори: почему люди добровольно исчезают из социальной жизни

Иногда желание закрыть дверь, отключить телефон и провести день в одиночестве кажется спасением. После напряженной недели многим нужен отдых от общения, работы и постоянного потока информации. Но существует форма самоизоляции, которая выходит далеко за рамки обычной потребности побыть одному.

Речь о хикикомори — явлении, при котором человек на месяцы или даже годы отказывается от участия в жизни общества. Что заставляет людей выбирать затворничество, можно ли считать его болезнью и чем оно отличается от интроверсии? Разбираемся подробно.

Что такое хикикомори

Хикикомори — это длительная добровольная социальная изоляция. Так называют людей, которые практически не покидают дом, избегают учебы, работы, живого общения и большинства социальных контактов. Сам термин появился в Японии. В переводе он означает уединение и уход от внешнего мира. Первоначально им обозначали молодых людей, которые месяцами или годами жили в родительском доме, почти не выходя из своей комнаты. Со временем стало понятно, что подобное поведение встречается далеко за пределами Японии.

Сегодня под хикикомори обычно понимают человека, который не менее 6 месяцев ведет крайне замкнутый образ жизни, редко выходит из дома или вовсе этого не делает, а взаимодействие с окружающими сводит к минимуму. Для многих хикки квартира становится единственным пространством, где они чувствуют себя спокойно и защищено. Общение, развлечения, покупки и даже работа постепенно перемещаются в интернет, поэтому необходимость выходить наружу практически исчезает.

Кто становится хикикомори

Чаще всего среди хикки встречаются подростки и молодые люди. В этом возрасте человек ищет свое место в мире, формирует собственную идентичность, учится принимать решения и брать ответственность за свою жизнь.

Однако затворниками становятся и взрослые люди. Некоторые уходят из общества после тяжелых жизненных событий, профессионального выгорания, конфликтов на работе или личных кризисов. Другие постепенно теряют интерес к социальной активности и начинают ограничивать контакты все сильнее.

Возрастных ограничений у феномена нет. Если человек длительное время избегает участия в общественной жизни и предпочитает существование в пределах собственного жилища, признаки хикикомори могут проявиться в любом возрасте.

Как живут хикки

Степень изоляции бывает разной. Одни выходят на улицу несколько раз в неделю, например, за покупками или по бытовым делам. Другие покидают квартиру лишь изредка. Самые тяжелые случаи связаны с почти полным отказом от выхода из комнаты и контактов даже с родственниками. Большую часть времени хикикомори проводят дома. Их повседневная жизнь обычно включает:

просмотр фильмов, сериалов и видеороликов;

компьютерные и онлайн-игры;

чтение книг, манги и комиксов;

общение через интернет;

социальные сети и форумы;

бесконечное потребление цифрового контента.

Для некоторых интернет остается единственной связью с внешним миром. Через него можно поддерживать контакты, создавать новый образ себя, избегать неудобных вопросов и контролировать степень близости с другими людьми.

Почему люди выбирают затворничество

Универсальной причины не существует. Обычно речь идет о сочетании нескольких факторов.

Страх оценки и отвержения. Многие люди тяжело переживают критику, насмешки и неудачи. После болезненного опыта общения появляется желание избежать повторения подобных ситуаций.

Буллинг в школе, унижение со стороны сверстников, конфликты с преподавателями или коллегами способны серьезно подорвать доверие к людям.

Трудности с самоопределением. Иногда человек предпочитает отказаться от столкновения с неопределенностью и спрятаться в ограниченном, но понятном пространстве собственной комнаты.

Давление общества. Высокие ожидания семьи, конкуренция в учебе и карьере, культ успеха и постоянные сравнения с окружающими создают серьезное эмоциональное напряжение. Когда требования кажутся недостижимыми, отказ от участия в социальной гонке начинает выглядеть привлекательным.

Если взрослые долгие годы решают все бытовые и финансовые вопросы за ребенка, мотивация к независимой жизни может оказаться слабой.

Как понять, есть ли признаки хикикомори

На возможное развитие хикикомори могут указывать следующие признаки:

человек почти не выходит из дома более полугода;

отказывается от учебы или работы;

избегает встреч и разговоров;

постепенно разрывает прежние социальные связи;

проводит большую часть времени в интернете;

не испытывает интереса к происходящему за пределами своего жилья;

чувствует облегчение от отсутствия контактов с людьми.

На ранних этапах изоляция часто приносит чувство комфорта и безопасности. Однако со временем многие сталкиваются с одиночеством, потерей жизненных ориентиров и эмоциональным истощением. Поэтому затворничество — не выход. Если вы чувствуете, что хотите засесть дома и закрыться от мира, лучше поговорить об этом с близком человеком или обратиться к психологу.