Как пережить первую ночь после расставания и не позвонить ему

Днем после расставания еще можно держаться — помогают и отвлекают дела, привычки, сообщения, даже бытовая суета. А потом наступает вечер — и мозг принимается прокручивать одни и те же сцены, будто надеется в какой-то момент найти правильную версию разговора, где все еще можно исправить. И именно ночью многие совершают то самое действие, о котором жалеют утром: звонят, пишут, записывают голосовые на три минуты.

Дело в том, что первая ночь после расставания почти никогда не отражает реальность, это состояние острого эмоционального шока. Организм реагирует не только психологически — рушится привычная система привязанности. Поэтому внутри буквально начинается ломка по человеку, который еще вчера был частью ежедневной жизни. И в этот момент важно не держаться достойно, а просто пережить несколько часов, не разрушив себя еще сильнее. Психолог Радмила Бакирова рассказала, как это сделать.

Не пытайтесь понять все прямо сейчас

Самая опасная мысль ночью — нужно срочно разобраться, понять, убедить. Кажется, что если еще раз обсудить отношения, задать правильный вопрос или услышать нужную интонацию, станет легче.

«Но ночью мозг работает как плохой сценарист: драматизирует, вырывает фразы из контекста и подсовывает самые болезненные воспоминания. В этот момент не нужно анализировать отношения или искать виноватого. Задача первой ночи гораздо проще: дожить до утра без эмоционального срыва. Иногда это уже победа — потому что утром нервная система почти всегда немного отпускает вожжи», — уверяет эксперт.

Уберите саму возможность написать

Не надейтесь на силу воли, после расставания она работает плохо. Особенно часа в два ночи, когда человек лежит в темноте и перечитывает старые переписки, как археолог собственной боли и одиночества. Лучше заранее сделать себе технические препятствия — переименуйте контакт, выключите уведомления.

Можно даже отдать телефон подруге на пару часов или хотя бы убрать его в другую комнату, это вполне нормальная мера в состоянии сильного стресса. Люди прячут алкоголь, когда пытаются не сорваться — с сообщениями работает примерно тот же принцип.

Не подкармливайте драму музыкой и воспоминаниями

Есть соблазн устроить себе красивое страдание: включить вашу песню, смотреть старые фото, в сотый раз перечитывать сообщения двухлетней давности. Мозгу кажется, что так он сохраняет связь с человеком. На деле он просто расковыривает рану каждые пять минут.

«Первая ночь — не время для романтических воспоминаний. Лучше включить что-то максимально нейтральное: сериал, документалку, длинное спокойное видео, подкаст на отвлеченную тему. Нужно не забыть его за вечер, это все равно нереально, а хотя бы немного снизить эмоциональный накал», — говорит психолог.

Дайте телу хоть какое-то ощущение безопасности

После тяжелого расставания тело часто ведет себя так, будто получило физическую рану — ледяные руки, дрожь, тошнота, невозможность уснуть, скачки адреналина. Помогают очень простые вещи — теплый душ, пушистый плед, горячий чай. Медленное дыхание с длинным выдохом или неспешная прогулка вокруг дома. Иногда даже просто лечь на пол и почувствовать опору будет полезнее, чем час внутренних монологов. Организму нужно понять, что мир не рухнул окончательно, даже если психика сейчас уверена в обратном.

Не пытайтесь повернуть все вспять

Самая жестокая правда первой ночи после расставания — звонок почти никогда не возвращает любовь, зато очень часто дает унижение, чувство зависимости и новый виток боли, особенно если второй человек уже эмоционально отдалился и говорит холодно, раздраженно или из жалости.

Люди часто звонят не потому, что хотят что-то решить, а потому что не могут выдержать гулкую тишину. Но это просто момент, где старая жизнь закончилась раньше, чем началась новая, и его однажды приходится пережить, чтобы потом снова почувствовать себя живым, способным опять раскрыть сердце другому человеку.