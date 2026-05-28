Названы секс-позы для пар с большой разницей в росте

Сексологи Ли Филлипс и Джиджи Энгл рассказали, как заниматься сексом при большой разнице в росте. Их советы приводит Men's Health

По словам Филлипс, если один партнер намного выше другого, то некоторые позы могут быть неудобными или вообще недоступными. Однако это не значит, что приятный секс невозможен.

«Разница в росте может стимулировать креативность, игривость и общение. Это три вещи, которые часто улучшают секс», — говорит Энгл.

Сексологи считают, что с большой разницей в росте заниматься сексом комфортнее в позе, когда партнерша лежит на краю кровати, стола или другой подходящей по высоте поверхности, а партнер стоит на полу. Энгл отмечает, что меняя угол наклона бедер и положение ног партнерши, можно добиваться разных ощущений.

Также хорошими вариантами они назвали любые вариации позы «по-собачьи». Парам, в которых женщина сильно ниже мужчины, эксперты посоветовали позу стоя, в которой партнершу приподнимают или сажают на выступающую поверхность.

