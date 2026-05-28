Мужья перечислили самые трогательные привычки жен

Много лет состоящие в браке мужчины перечислили самые трогательные привычки их жен. Своими историями мужья поделились на Reddit.

Один мужчина рассказал о том, что его супруга, с которой они вместе уже 40 лет, страдает болезнью Альцгеймера, но не забывает о своих чувствах к нему и напоминает о них каждый день.

«Когда она встает утром, первое, что она делает, это обнимает меня и говорит: «Я люблю тебя». Для меня самое яркое событие дня», — MyDogGoldi, пользователь Reddit.

Другой пользователь признался, что ему нравится, как его супруга радуется новым книгам и подкастам.

«Она просто вываливает на меня информацию, в которой я почти не разбираюсь, но, клянусь Богом, это лучшая часть моего дня. Мне нравится видеть, как она радуется своим интересам! Она мой самый любимый человек на свете», – Idealtrajectory, пользователь Reddit.

Еще один мужчина отметил, что ему кажется безумно трогательной привычка жены, связанная с совместным засыпанием.

«Мы женаты уже 48 лет, и она все еще держит меня за руку, когда мы засыпаем», — Mickeydawg1311, пользователь Reddit.

