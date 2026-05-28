В России пары начали ревновать партнеров к ChatGPT

Пары в России начали ревновать партнеров к нейросетям — некоторые психологи называют это «новым любовным треугольником». Об этом в четверг, 28 мая, рассказали в Telegram-канале Baza.

По словам специалистов, к ним на приемы все чаще приходят супруги, которые жалуются на вмешательство в их личную жизнь ИИ. Эксперт по семейным взаимоотношениям Елена Гречко привела в пример «классический сценарий»: партнеру не хватает внимания, он идет за поддержкой к ChatGPT и проводит время с виртуальным собеседником.

Второй партнер начинает воспринимать это как эмоциональную измену, поэтому начинает ревновать. Пока подобные ситуации не носят массовый характер, однако высока вероятность всплеска таких обращений.

По словам других специалистов, супруги также могут использовать общение с ИИ, чтобы избежать эмоциональных разговоров и дистанцироваться от проблем. Нейросеть успешно справляется с утешением, так как значительно развила уровень эмпатии, уточнили в публикации.

