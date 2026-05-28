Психолог объяснила, о чем говорит пристрастие к пышным выпускным

Выпускной стоит больше прожиточного минимума. По крайней мере, средняя стоимость праздника для 11-классника в Нижегородской области составляет 20 тысяч рублей, а прожиточный минимум – 19 405 рублей. На какую часть праздника уходит больше всего денег? И о чём говорит пристрастие к пышным выпускным? Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди нижегородских родителей и выяснил, во сколько в этом году жителям региона обойдутся выпускные. Средняя сумма на выпускной вечер для 9‑классника в 2026 году составила 13 тысяч рублей, а для 11-классника – уже 20 тысяч.

Это, правда, меньше, чем в Москве и Питере. В столице стоимость выпускных достигла 17 и 25 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – 15 и 23 тысяч. Для сравнения – в прошлом году выпускной в Москве для 9‑классников обходился в 15 тысяч рублей, а в Питере – 14 тысяч. Для 11-классников средняя сумма по всей стране составляла 19 тысяч рублей.

И это при том, что многие семьи вообще отказываются от выпускного. Среди родителей 9‑классников таких 13%. В 11‑м классе от выпускного отказываются чуть меньше – 9% семей.

Влияет ещё и рост цен в целом. По сравнению с 2025 годом стоимость выпускного вечера для 9‑классника в среднем по стране подорожала с 13 000 до 15 000 рублей, то есть почти на 15%. Для 11-классников скачок оказался ещё ощутимее: +3000 рублей – с 19 000 до 22 000, или почти 16%. Многие из тех родителей, которые всё же устраивают детям выпускные, стараются сделать всё по высшему разряду.

«В советское время не было таких возможностей, – объясняет эту тягу к большим праздникам психолог Мария Попова. – Большинство выпускных проводилось по такой схеме – люди шли либо в весёлый поход, либо никуда не шли, в классе накрывали столы и пили чай с тортами. Какого-то яркого впечатления у многих не было. И это компенсация – родителям хочется дать детям возможность пережить то, чего не было у них самих».

Одна из самых затратных статей выпускного – праздничный наряд. Для 9‑классника одежда и обувь обходятся в среднем в 18 500 рублей, для 9‑классницы – в 17 000. В 11‑м классе всё обстоит иначе – тут наряды стоят уже около 23 тысяч.

«У любой социальной тенденции есть свой потребительский слой, – считает психолог. – В Москве нарциссические истории с красивыми фото. Та же аналогия, почему люди заказывают крутые свадьбы – показать фотографии. Нарциссичный заход. Когда главное – не само событие и полученное удовольствие, а то, что я потом получу. Мысли у родителей примерно такие: «Я могу дать своему ребёнку лучшее». Это потребность в престиже. Порой родители пытаются организовать пышные выпускные, пустить пыль в глаза, показать фотографии другим. Такая ярмарка тщеславия».

Однако сейчас родители всё чаще начинают отказываться от лишних трат. Оканчивающим 9‑й класс мальчикам 17% опрошенных родителей вообще не покупают специальный вечерний наряд. Среди родителей девочек таких 15%. В 11‑м классе 15% выпускников и 10% выпускниц родители отказывают в обновках. И не исключено, что в ближайшие пару лет тех, кто предпочитает отказаться от дорогих нарядов и банкетов по случаю окончания школы, станет больше.

