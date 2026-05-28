Психолог рассказала о признаках технофобии

Настороженное или откровенно негативное отношение к искусственному интеллекту, в том числе к сервису ChatGPT, может быть не просто скептицизмом, а проявлением технофобии – иррационального страха перед новыми технологиями. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила доцент кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Екатерина Бойкина.

«Цифровые технологии развиваются с головокружительной скоростью – настолько быстро, что общество не успевает приспособиться к ним. Как показывают исследования, на этом фоне у многих нарастает тревога: новые устройства кажутся чуждыми и пугающими, возникает желание держаться от них подальше. Уже не подозрительность, а обоснованные страхи вызывают внедрение генеративного искусственного интеллекта», – рассказала Бойкина.

По словам психолога, отличить здоровую настороженность от технофобии можно по ряду признаков. Так, при истинной фобии страх не соразмерен реальной угрозе и не поддается логическому объяснению – человек понимает абсурдность своих переживаний, но не способен их контролировать.

Кроме того, как отмечает эксперт, у человека могут возникать панические атаки, тахикардия, одышка, дрожь в руках. При этом тревога может сохраняться длительное время даже при отсутствии раздражителя.

«Любое фобическое тревожное расстройство серьезно ограничивает социальную и профессиональную сферу человека, снижает качество его жизни. Человек избегает контактов с объектом страха даже ценой значительных неудобств. В то время как обычная настороженность не мешает нормальной активности, не приводит к избегающему поведению», – добавила Бойкина.

Также в числе характерных признаков технофобии – отказ от гаджетов и сопротивление переменам.

«Часто технофобы скептически или даже враждебно относятся к компаниям-разработчикам, госорганам и экспертам. Им кажется, что технологии несут риски: утечку данных, манипуляцию, контроль над поведением. Парадоксально, но человек может корить себя за то, что вынужден пользоваться устройствами, вызывающими у него страх или отвращение. Будущее, связанное с развитием технологий, видится мрачным: унификация культуры, разрушение духовности, «восстание машин». Нередко технофобы поддерживают теории заговора, в которых прогресс играет зловещую роль», – пояснила Бойкина.

Между тем эксперт напомнила, что страх перед технологиями сопровождает человечество на протяжении всей истории.

«Страх перед прогрессом знаком человечеству давно: он слышится в мифе об Икаре, в истории Голема. Еще в XVI веке швейцарский ученый Геснер опасался, что прогресс в книгопечатании приведет к «вредному изобилию» книг. Однако сегодняшний день – это совсем другой уровень: уйти от технологий почти невозможно, они пронизывают все сферы жизни», – заключила Бойкина.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что с начала февраля 2026 года в цифровом пространстве наблюдается рост протестных настроений в отношении сервиса ChatGPT. Так, активисты движения Quit призывают аудиторию к массовому аннулированию подписок, удалению программного обеспечения и переходу на конкурирующие решения в сфере искусственного интеллекта.