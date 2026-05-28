Психолог раскрыл, как привести мысли в порядок за пять минут

Психолог Сергей Ланг в интервью «Радио 1» поделился способом быстрого снятия стресса в условиях напряженного графика и постоянных дедлайнов.

Техника «якорь», по его словам, занимает всего 5 минут, за которые приводит в тонус и настраивает на работу.

«Закройте глаза, вспомните самое яркое событие, которое приносило вам радость. Проживая его, сильно сожмите кулаки. Вы сделаете «якорение». Потом, когда на работе станет грустно или тяжело, просто сожмите кулаки — и эмоционально вернетесь в ту приятную ситуацию», — объяснил эксперт.

В будни, особенно сразу после выхода из отпуска, он посоветовал чаще слушать своего «внутреннего ребенка» и разрешать себе маленькие радости, например, пазлы, рисование или прогулки, чтобы усталость не копилась.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что для самостоятельной работы с тревожными мыслями подойдут такие технологии, как когнитивная реструктуризация, техника заземления, дыхание по квадрату, прогрессивная мышечная релаксация.

