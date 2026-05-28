Здоровый и токсичный пофигизм: в чем разница и как они влияют на жизнь

28 мая отмечается День пофигиста. Его здоровая форма полезна для человека, потому что позволяет спокойно реагировать на проблемы и не зацикливаться на негативе. Токсичный же пофигизм, напротив, создает неудобства как для окружающих, так и для самого человека. Как развить здоровую форму пофигизма, рассказывает «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Здоровый и токсичный — в чем разница

Как рассказала клинический психолог Марианна Абравитова, главное отличие здорового пофигизма от токсичного заключается в умении адекватно реагировать на любые проблемы.

«Здоровый пофигист отпустит ситуацию, которую не может изменить, но не будет бездействовать, если понимает, что от него зависит результат. Токсичный пофигист не станет придавать значения всем задачам, которые требуют выполнения, включая даже те, что входят в его прямые обязанности», — пояснила эксперт.

Отличается и их реакция на критику за собственные ошибки, отметила психолог:

«Здоровый пофигист не будет зацикливаться на неудаче, пойдет дальше и не будет заниматься саморазрушением, но учтет совершенные ошибки. А токсичный пофигист на любое замечание в свою сторону будет проявлять ответную агрессию».

В отношении к себе и окружающим между ними тоже есть ощутимая разница, подчеркнула Абравитова:

«Здоровые пофигисты — эмпаты, они не забирают чужие проблемы себе, но при этом способны поддержать человека, не зацикливаясь на этом. Такие люди легко устанавливают фильтр нужного и ненужного в своей жизни, могут сказать "нет" лишнему, чтобы сохранить ресурс для важного и найти время для себя. Токсичный пофигист, напротив, будет игнорировать страдания других и даже найдет оправдания неприятным событиям. Он способен говорить "нет" даже тому, что важно для его комфортной жизни и спокойствия, потому что не просчитывает перспективы своих действий в силу непростого мировоззрения».

Влияет на состояние

Разное отношение к негативу и проблемам влияет и на состояние самого человека, предупредила психолог:

здоровые пофигисты — реже сталкиваются с тревожностью, чаще находятся в хорошем настроении и оказываются более продуктивными в работе;

нездоровые пофигисты — склонны к апатии, демотивации на пути к цели, а также к проблемам во взаимоотношениях с людьми.

Как определить свой тип пофигизма

Психолог рассказала, что определить свой тип пофигизма довольно просто — достаточно ответить на один вопрос: «Эта конкретная проблема находится в зоне моего влияния?».

«Если ответ "да" и параллельно вы уже задумались над тем, какие действия нужно предпринять, чтобы ее решить или же сразу отпустили тревожные мысли из своей головы — это здоровый пофигизм. Но если ответ на вопрос был: "Мне все равно, я не буду ничего предпринимать", и при этом в голове возникают негативные сценарии — это нездоровое поведение», — объяснила Абравитова.

Как «настроить» правильный пофигизм

Выработать здоровый пофигизм можно осознанно, заверила специалист.

«Есть простая методика: расписать на листочке четыре важные задачи, но среди них выделить две, которые вы перенесете на другое время. При этом не будете себя за это ругать и зацикливаться на том, что не выполнено», — порекомендовала Абравитова.

Также можно использовать другие техники. Среди них психолог назвала:

правило «10–10–10»: задайте себе простой вопрос: «Как я буду относиться к этой проблеме через 10 минут, 10 месяцев, 10 лет?». Как только вы ответите, 90 процентов тревожных мыслей рассеются;

задайте себе простой вопрос: «Как я буду относиться к этой проблеме через 10 минут, 10 месяцев, 10 лет?». Как только вы ответите, 90 процентов тревожных мыслей рассеются; сознательное регулирование мыслей — если в голове возникает установка: «Я обязан всегда быть удобным», то это яркий маркер тревоги, от которого человек должен избавляться, заменяя формулировками: «Я выбираю», «Было бы здорово, если бы…». Благодаря этому лишняя тревога проходит, а человек чувствует себя спокойнее, обретая тот самый здоровый пофигизм;

— если в голове возникает установка: «Я обязан всегда быть удобным», то это яркий маркер тревоги, от которого человек должен избавляться, заменяя формулировками: «Я выбираю», «Было бы здорово, если бы…». Благодаря этому лишняя тревога проходит, а человек чувствует себя спокойнее, обретая тот самый здоровый пофигизм; использование «стоп-сигнала» — это тоже методика работы с осознанностью, которая предполагает, что в момент тревоги человек должен уверенно произнести вслух или про себя выбранное стоп-слово. Оно должно намеренно включить здоровый пофигизм.

Согласно опросу ВЦИОМ, 40 процентов россиян живут в постоянном стрессе, а с 2022 года этот показатель вырос почти в полтора раза. При этом самым тревожным поколением признали миллениалов. Больше всего страдают именно люди среднего возраста. С чем это связано — в материале «Вечерней Москвы».