Какая привычка может привести дачников к выгоранию

Стремление довести дачный участок до идеала превращает отдых во вторую работу с дедлайнами и KPI, считает кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, что грядка, не прополотая в субботу утром, воспринимается не как бытовая мелочь, а как личный провал.

«Мы привыкаем оценивать свою успешность по материализованным результатам: количество банок с огурцами равно компетентности взрослого человека. Но в условиях дефицита времени и сил такая установка превращает дачу из рекреационного пространства во вторую работу. Синдром отличника проявляется особенно остро. Это ведет к эмоциональному выгоранию именно там, где мы ищем отдых», — пояснила Шпагина.

Чтобы избежать выгорания, она посоветовала ввести правило «трех приоритетов». В начале недели нужно честно выбрать только три критически важных дела, а все остальное перевести в разряд опционального хобби — сделать, если будет настроение, погода и энергия. Это важно проговаривать вслух, чтобы разрушить внутренний диктат: «Я могу этого не делать, и мир не рухнет. Дача не сдает отчет в налоговую», обратила внимание специалист.

Психолог посоветовала еще один прием — сознательно оставить на участке уголок в заведомо неидеальном состоянии. Это, объяснила она, работает как экспозиционная терапия: человек видит объект и фиксирует, что катастрофы не происходит, урожай не сгнил, а соседи не закидали камнями.

«Ценность дачи — не в тоннах собранного картофеля, а в возможности переключить внимание, замедлиться и получить сенсорное удовольствие от контакта с почвой, а не от покорения ее», — заключила психолог.

Ранее агроном и биолог Михаил Воробьев рассказал, что после града посадки на даче страдают, и важно помочь растениям восстановиться. Побитые листья, объяснил он, не могут эффективно питать растения, поэтому стоит применить удобрения и подкормки. Специалист посоветовал использовать азотные удобрения — они направлены на стимуляцию именно надземной части культур.