Мужчина впервые занялся сексом в 26 лет и сделал неловкое открытие о себе

Пользователь Reddit с ником @PayUnited9495 признался, что впервые занялся сексом в 26 лет и сделал неловкое открытие о себе. В посте, опубликованном в разделе Sex, он также попросил совета.

По словам автора, когда он занимался сексом со своей девушкой, то заметил, что довольно сильно стонет от удовольствия, а это не кажется ему мужественным.

«Я довольно часто стонал, кряхтел и всхлипывал. Я боюсь, что это может показаться ей немного странным или непривлекательным. Можно ли от этого как-нибудь избавиться?» — спросил он.

В комментариях ему активно начали отвечать женщины, которые призвали молодого человека не стесняться, стонать и кряхтеть.

«Лично для меня, если мой парень стонет и кряхтит, это значит, что он чувствует себя прекрасно и хорошо проводит время, что делает меня чертовски счастливой!» — написала одна женщина. «Я несколько раз спала с парнем, который хранил во время секса полное молчание, это ужасно меня пугало», — добавила другая.

Еще одна порекомендовала мужчине примерить ситуацию на себя и подумать, нравится ли ему слышать, как партнерша наслаждается сексом с ним.

«Тогда почему бы ей не чувствовать то же самое по поводу издаваемых тобой звуков? Я сомневаюсь, что ты хотел бы, чтобы она вела себя тихо», — написала она.

