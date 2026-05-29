Три способа пережить кризис идентичности

«Как ты?» — казалось бы, простой вопрос. Но для многих из нас, перешагнувших 25, 30 или даже 40 лет, он вызывает внутренний ступор. Мы смотрим на себя в зеркало и понимаем: внешне мы «взрослые», а внутри — растерянный человек (подросток?).

Результаты нашего опроса наглядно демонстрируют эту внутреннюю борьбу. На вопрос «Как ты?» (подразумевающий «Кто я сейчас?») ответы распределились следующим образом:

21% респондентов признались: «Честно? Я сам(а) не знаю, кто я теперь и чего хочу». 27% выбрали вариант: «Сложно, но я ищу себя заново — что‑то старое ушло, новое приходит». 52% (чуть больше половины) ответили: «Да, нормально. Просто жизнь подкинула испытание. Я всё ещё я».

Эти цифры показывают, что почти половина взрослых людей (48% — сумма первых двух групп) переживает или недавно переживала глубокий кризис идентичности. Но почему вопрос «кем я стану, когда вырасту» перестал быть детским и стал преследовать нас во взрослом возрасте? Ответ кроется в глубинных механизмах нашей психики, которые может объяснить теория объектных отношений.

Часть 1. Почему «взрослость» больше не дает ответов? Смена парадигмы

Психология, как и наша культура, долгое время предполагала линейный путь: детство → школа → профессия → семья → стабильность. К 30-40 годам человек должен был иметь сформированное «Эго» и четкий ответ на вопрос «Кто я?». Но современный мир, с его скоростью перемен и крушением социальных институтов, разрушил эту линейность.

С точки зрения теории объектных отношений, наша личность — это не застывший монолит, а динамичная структура, состоящая из самости (это наша целостная личность во всем ее объеме — уникальное сочетание нашего «Я», внутренних объектов и чувств, которые их связывают; то самое ощущение «я — это я» на протяжении всей жизни), внутренних объектов (образов значимых людей, «интроектов») и отношений между ними.

Этот внутренний мир формируется в раннем детстве через взаимодействие с матерью, отцом и другими близкими . Но процесс формирования «Я» не заканчивается в 5 или 18 лет. Как подчеркивают и британские (Кляйн, Винникотт), и американские (Малер, Кернберг) аналитики, развитие объектных отношений проходит через кризисы: сепарация-индивидуация, Эдипов комплекс, подростковый возраст, а затем — и через взрослые кризисы.

Кризис среднего возраста и «взрослый подростковый возраст» — это, по сути, повторная сепарация-индивидуация. Подросток отделяется от родителей. Взрослый человек отделяется от своих интроецированных представлений о том, «кем он должен быть»: хорошим работником, идеальным родителем, верным супругом. Эти внутренние объекты («требовательный начальник в голове», «голос идеальной матери») перестают быть опорой и начинают давить.

Часть 2. Анализ опроса: три способа переживать кризис идентичности

Результаты вашего опроса иллюстрируют три разные психологические позиции, которые можно описать через понятия теории объектных отношений.

1. «Я сам(а) не знаю, кто я теперь» — позиция «Потерянного объекта»

Эта реакция говорит о сильном расщеплении Эго. Человек находится в состоянии, близком к тому, что М. Кляйн описывала как параноидно-шизоидная позиция. Старые внутренние объекты (прошлые убеждения, роли, идентичности) разрушились, а новые еще не сформировались. Нет ощущения целостной самости. Это пугающее состояние пустоты и дезориентации, когда «хорошие» и «плохие» части себя и мира никак не могут объединиться. Это похоже на чувство, которое описывают подростки в начале сепарации, но переживаемое заново взрослым человеком.

2. «Я ищу себя заново — старое ушло, новое приходит» — позиция «Работающей депрессии»

Это самая здоровая и продуктивная позиция из всех. Человек находится в депрессивной позиции (по Кляйн). Он уже признал утрату старых объектов-идентичностей, он способен выдерживать амбивалентность («старое ушло» — грустно, но «новое приходит» — вдохновляет). Здесь активно работает механизм переработки опыта, описанный У. Бионом как контейнирование. Человек сам себе становится контейнером (выдерживает) для своих тревог и фрустраций (когда что-то желаемое невозможно получить), перерабатывая их в поиск нового смысла. Это нормальный, хоть и болезненный, процесс роста.

3. «Я всё ещё я» — позиция «Стабильной самости»

Эти люди, вероятно, обладают сформированной и гибкой структурой самости. Их внутренние объекты достаточно интегрированы и устойчивы. Внешний кризис или испытание не разрушают их «ядро», а лишь добавляют новый слой опыта. Они способны к интеграции нового опыта со старым. Это не значит, что им не больно или не страшно, — это значит, что у них есть внутренняя опора («хороший внутренний объект»), которая помогает им говорить: «Я всё ещё я, даже когда вокруг всё меняется».

Часть 3. Как помочь себе психологически прожить этот кризис. Практические шаги

Ваш внутренний кризис — это не поломка, а развитие. Вот как, опираясь на идеи теории объектных отношений, можно себе помочь.

Шаг 1. Откажитесь от поиска «единственного верного Я» (Интеграция, а не поиск)

Перестаньте искать одного себя. Вы — это не монолит. Вы — это внутренний театр, где есть множество «субличностей» (объектных отношений). Примите идею, что сейчас в вас могут уживаться несколько ответов на вопрос «кто я»: и уставший профессионал, и напуганный ребенок, и смелый искатель.

Техника: Попробуйте технику «Диалог с внутренними частями». Когда вы чувствуете растерянность («не знаю, кто я»), спросите себя: «Какая часть меня сейчас говорит?». Возможно, это голос вашего 15-летнего подростка, который боится, что его мечты не сбудутся. А другая часть, «ищущая себя», — это ваш внутренний исследователь, которому 25. Признайте обе. Они имеют право на существование.

Шаг 2. Станьте для себя «хорошим контейнером» (Как в теории Биона)

Бион говорил, что психика младенца не может справиться с «бета-элементами» — сырыми, ужасающими переживаниями. Мать контейнирует(выдерживает) их, перерабатывает своей «альфа-функцией» (объяснением) и возвращает в успокоенном виде. Во взрослом кризисе вы можете сами стать для себя такой матерью.

Техника: Когда вас накрывает тревога («я не знаю, чего хочу»), не пытайтесь ее подавить или решить. Вместо этого, скажите себе: «Сейчас я чувствую страх (пустоту, отчаяние). Это нормально для моего возраста и ситуации». Назовите это чувство: «Ага, это страх перед неизвестностью». Дайте себе разрешение просто быть в этом чувстве, не решая проблему здесь и сейчас. Ваша задача — не найти ответ, а выдержать вопрос. Помните про механизм проективной идентификации. Вы можете бессознательно пытаться «вложить» свою тревогу в других (партнера, начальника, друга), заставляя их чувствовать ваше смятение и требовать от них ответов. Осознайте это и учитесь возвращать проекции обратно: «Это моя тревога, и я сам с ней справлюсь».

Шаг 3. Разрешите себе «нормальную» регрессию (Вернуться к подростку внутри)

Подростковый возраст — это процесс «вторичной индивидуации». Ваш кризис — это именно он. Позвольте себе вещи, которые вы считаете «невзрослыми»: пробовать новое хобби без цели стать профессионалом, менять имидж, смотреть старые фильмы, общаться с молодежью. Это не бегство от реальности, а способ «перезагрузить» свои объектные отношения с миром, найти новые идентификации.

Шаг 4. Найдите «достаточно хорошую» внешнюю опору (Внешний объект)

Даже самый сильный внутренний контейнер нуждается во внешней поддержке. Винникотт учил нас о важности «достаточно хорошей матери» для ребенка. Взрослому в кризисе нужен «достаточно хороший Другой»: психотерапевт, надежный друг, группа поддержки, наставник. Этот внешний объект не даст вам советов (это было бы вторжением), а будет эмпатически отражать ваши чувства, помогая вам услышать самого себя. Это создаст безопасное пространство для исследования вашего нового, формирующегося «Я».

Шаг 5. Примите ценность пути, а не результата.

Ваш кризис — это не отклонение от нормы. Это и есть норма взросления. Вопрос «кем я стану, когда вырасту» на самом деле означает: «кем я становлюсь прямо сейчас, в этом путешествии». Ответ никогда не будет окончательным. Перестаньте требовать от себя конечного ответа. Наслаждайтесь процессом знакомства с самим собой заново. И помните, как показал нам опрос, более половины людей чувствуют себя достаточно стабильно. Это доказывает, что у нас есть внутренний ресурс, чтобы не просто пережить кризис, а вырасти в нем и стать более целостной, интегрированной личностью. Вы не «ломаетесь». Вы растете.

