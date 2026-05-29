Как психологически подготовиться к отпуску

Чтобы по-настоящему отключиться от работы в отпуске, нужно провести психологическую подготовку за две недели до отъезда, рассказала в беседе с RT кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

Эксперт отметила, что в первую очередь необходимо честно оценить список дел.

«Разделите его на три категории: что можно закрыть за эту неделю, что можно передать коллегам, а что подождёт до вашего возвращения», — пояснила она.

Специалист подчеркнула, что стоит удержаться от соблазна делать всё самостоятельно.

«Делегирование — это не перекладывание ответственности, а профессиональный навык. Чётко проговорите с коллегами, кто за что отвечает в ваше отсутствие, и лучше сделайте это письменно, чтобы потом не было недопонимания», — поделилась она.

Параллельно стоит начать создавать ритуал завершения.

«Заведите традицию заканчивать день не в панике, а с чётким планом на завтра — это снижает тревогу. За десять дней до отпуска сознательно ограничьте время на проверку почты и вхождение в рабочие чаты после 18:00», — объяснила психолог.

Кроме того, за пять рабочих дней до отъезда следует провести короткое собрание с подменяющими.

«Опишите логику и приоритеты: что делать в первую очередь, а с чем можно подождать. Если у вас есть автоматические отчётности или рассылки, проверьте, чтобы они не падали в ваш ящик, пока вас нет. Настройте автоответчик на почте и в мессенджерах, указав даты отсутствия и контакты коллеги для срочных вопросов», — посоветовала Шпагина.

Также в последний рабочий день перед отпуском не стоит планировать ничего сложного.

«Уходя, физически выключите уведомления на телефоне или — в идеале — оставьте рабочий ноутбук в офисе. Если работаете удалённо, уберите устройство в шкаф», — отметила эксперт.

Если желание заглянуть в рабочий чат непреодолимо, собеседница RT порекомендовала договориться с собой: проверять один раз в день пять минут только для того, чтобы убедиться, что всё идёт по плану, но не для того, чтобы ввязываться в решение проблем.

«За две недели не случится ничего такого, что нельзя было бы решить за один день после возвращения. Ваше право на отдых закреплено не только Трудовым кодексом, но и базовыми законами психической гигиены», — заключила Шпагина.

