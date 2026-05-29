Как повышенная тревожность может способствовать достижениям

Необходимо взаимодействовать с этим состоянием, чтобы понять, как расшифровать эмоцию и как её использовать.

Таким советом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.

«Когда мы сильно тревожимся, то благодаря энергии, которую мы берём из тревоги, мы можем быть очень любопытными, очень увлечёнными и очень внимательными, сконцентрированными. Это реакция, которой мы можем себя научить. Благодаря этому люди с повышенной тревожностью могут быть высокоэффективны с точки зрения различных достижений. Умея взаимодействовать со своей тревогой, понимая, каким образом эту эмоцию расшифровать и как на неё опираться, они достигают гораздо больших результатов, чем люди с санитарно-гигиенической, спокойной психикой».

