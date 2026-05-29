Почему россияне не хотят заводить детей

Ольга Софьянова раскрыла НСН, что у женщин часто присутствует внутренний конфликт, когда им тяжело выбрать между карьерой и ребенком, а на мужчин сильно влияют непредсказуемость в мире и стресс.

Зацикленность на карьере, финансовые вопросы и сложности в отношениях в паре часто становятся причинами нежелания заводить ребенка. Об этом в пресс-центре НСН рассказала кризисный психолог, психолог по психосоматике, онкопсихолог, супервизор Ольга Софьянова.

«Один из факторов, почему современные молодые женщины не стремятся рожать, это социальный статус, то есть карьера, занятость своей профессией и развитием. Естественно, переживания по поводу финансовой независимости. Это также взаимоотношения с супругом и в среде, где находится женщина. Плюс базовое чувство безопасности в семье. Поэтому, когда женщины увлечены карьерой, это действительно становится для них психологическим конфликтом, когда им сложно сделать выбор: или уйти в декрет, оставив карьеру, или продолжать работать. Более того, если женщина постоянно находится в напряжении, ее тело это тоже отыгрывает, это влияет и на гормоны, и на репродуктивные органы», — рассказал он.

Также она раскрыла, что психологически мешает мужчинам завести потомство.

«Это высокий стрессовый фактор в первую очередь. Особенно сейчас и особенно для тех, кто занимается крупным бизнесом. Непредсказуемая среда — это высокий стресс-фактор для мужчин. Соответственно у них такие же переживания о том, справятся ли они и прокормят ли семью», — отметила она.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая заявила в пресс-центре НСН, что в 35 лет у женщины в репродуктивной системе начинают происходить уже необратимые процессы, которые препятствуют зачатию.