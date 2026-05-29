Когда вредная привычка может разрушить отношения

Наталья Панфилова заявила НСН, что если привычка партнера будет угрожать здоровью другого партнера или общего ребенка, тогда это может привести к разрыву.

© ТАСС

На первых порах и мужчины, и женщины, как правило, лояльны к вредным привычкам друг друга, но уже в крепких отношениях вредная привычка может сыграть роль спускового крючка и привести к расставанию. Об этом НСН рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.

Большинство россиян назвали курение минусом при выборе партнера. Так считают 90% мужчин и 93% женщин, пишут «Известия» со ссылкой на сервис онлайн-знакомств Mamba. При этом привычки в анкете проверяют заранее 92% женщин и 86% мужчин. Панфилова раскрыла, когда курение в паре может стать камнем преткновения.

«Если пара только образуется, то люди более лояльны к вредным привычкам. Однако здесь не сама вредная привычка может быть фатальна для отношений, как все, что вокруг этой привычки. Например, человек курит дома, или перед тем, как лечь спать — это может стать причиной распада пары. Или когда речь идет о здоровье. К примеру, врач посоветовал не находиться рядом с курильщиками из-за ослабленного иммунитета. Понятно, что страх за свое здоровье подталкивает к тому, чтобы ставить жесткие условия. Или если это касается ребенка. В таких случаях мать будет отсекать все, что может замедлить выздоровление ребенка, и тоже поставит его отцу жесткое условие», — рассказала она.

При этом психолог отметила, что все очень сильно зависит от того, какого качества отношения в паре.

«Очень часто вредные привычки становятся поводом для эскалации конфликта. Когда отношения более-менее устойчивые, то к вредным привычкам относятся более лояльно. Если отношения начинают трещать по швам, то здесь всякое лыко в строку», — уточнила она.

Ранее Панфилова раскрыла НСН, что на некоторых этапах отношений партнеры могут скрывать свои траты или даже доходы, однако по мере развития отношений вопросы финансов необходимо обязательно обсуждать.