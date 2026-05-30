Что может привести к депрессии летом

Сезонная депрессия ассоциируется с холодными временами года, однако она может случиться и теплым летом. Причина кроется в нарушении режима сна из-за жары и ритма жизни, рассказали эксперты. Подробности – в материале Москвы 24.

Влияние жары

Для сезонного аффективного расстройства (летней депрессии) характерно ухудшение настроения и появление эмоционального дискомфорта, рассказала клинический психолог Дарья Яушева Москве 24.

«О летней депрессии говорят не так часто, как об осенней или зимней, однако она способна влиять на жизнь не меньше. Расстройство возникает чаще всего из-за плохого качества сна на фоне жары. Нарушаются циркадные ритмы (биологические часы) и становится сложнее уснуть», — Дарья Яушева, клинический психолог.

Как итог – организм не может восстановиться из-за отсутствия качественного отдыха. Кроме того, недостаточное количество ночного отдыха влияет на эмоциональную регуляцию и уровень энергии. Со временем может появиться тревожность и раздражительность, пропадет аппетит, становится сложнее справляться с ежедневным стрессом, добавила эксперт.

"Другая причина появления депрессии летом – смена привычного ритма жизни. Появляется ощущение каникул, но при этом количество рабочих задач остается прежним или даже увеличивается из-за отпусков коллег и отдыха детей. В итоге психика это ощущает как дополнительную нагрузку", – добавила психолог.

Также важный фактор изменения состояния летом – социальный. По словам Яушевой, есть мнение, что летом важно радоваться, путешествовать, вести активный образ жизни и хорошо выглядеть. Но не у всех есть физические или финансовые возможности соответствовать этим требованиям, отсюда и появляется давление, а затем и депрессия.

Врач-психиатр, психотерапевт Виталий Котов в разговоре с Москвой 24 добавил, что симптомы сезонных аффективных расстройств могут различаться в зависимости от времени года.

«При летнем ухудшении чаще преобладают раздражительность, тревога, внутреннее напряжение, нарушения сна и снижение аппетита. Зимний паттерн чаще ассоциируется с сонливостью, повышенным аппетитом и снижением энергии», — Виталий Котов, врач-психиатр, психотерапевт.

По его словам, в группе риска находятся те, кто уже имеет аффективные расстройства (патологические изменения эмоционального фона), тревожные состояния, высокую чувствительность к нарушениям сна и циркадных ритмов, а также тяжело переносящие жару и пациенты с соматическими заболеваниями, например сердечно-сосудистыми.

Спасет распорядок

Важно уметь отличать обычные изменения настроения, в том числе под влиянием погоды, от клинической депрессии. Последняя – это устойчивое снижение настроения, концентрации внимания, чувство вины, утрата интереса или удовольствия от привычной деятельности, выраженный спад энергии или повышенная утомляемость, добавил Виталий Котов.

Если симптомы, нарушающие повседневную жизнь, сохраняются большую часть дня на протяжении минимум двух недель, стоит обратиться к специалисту. При возникновении сезонных ухудшений состояния, важно не ждать полного истощения ресурса, а принять базовые меры самопомощи, подчеркнул врач.

Например, стоит наладить режим сна. В период жары организму нужен качественный отдых, многие его лишаются, в том числе из-за длинного светового дня. В этом помогут специальные шторы, блокирующие свет, и маски на глаза. Кроме этого, нужно сохранять относительно стабильное время сна и пробуждения, чтобы избежать переутомления.

Также нужно контролировать перегрев и обезвоживание – подбирать одежду по погоде, избегать длительного пребывания на солнце, соблюдать питьевой режим. Даже умеренное обезвоживание может усиливать ощущение слабости и эмоциональной нестабильности, отметил врач.

Котов рекомендовал уменьшать летом сенсорную перегрузку. Теплое время года и отпуск часто насыщены избытком шума, общения и мероприятий. Нервная система не всегда успевает перерабатывать такой объем впечатлений. Поэтому нужно устраивать себе период тишины.

Особенно важно контролировать прием алкоголя и стимуляторов.

"В жаркую погоду алкоголь переносится хуже, а избыток кофеина может усиливать тревогу, раздражительность и нарушения сна. Особенно это касается людей с тревожными и аффективными расстройствами", – подчеркнул психиатр.

Поддержание базовой физической активности, но без интенсивных тренировок, и контроль аппетита помогут чувствовать себя бодро, подытожил эксперт.