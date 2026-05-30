Психолог объяснила, можно ли прощать ревность

На днях в телешоу, где звёздные пары проверяют отношения на прочность, Марат Башаров закатил истерику своей молодой избраннице. Знаменитому актёру не понравилось излишнее внимание и сочувствие, которое Ася оказала партнёру по шоу. «Ревную потому что!» – откровенно заявил он.

© Нижегородская правда

Одни зрители сразу же посоветовали Асе поскорее бежать от него: с ревнивцем жить – себе дороже. Другие отнеслись к его срыву с пониманием – человек любит, вот и боится потерять.

Стоит ли вообще прощать ревность? И если да, то в каких случаях? Мы попытались в этом разобраться.

Из чего состоит

Одно из самых распространённых представлений: ревность – это проявление любви. Народная мудрость «ревнует – значит любит» многими воспринимается как постулат. На самом деле, как не раз предупреждали специалисты, ревность и любовь – это разные чувства. Хотя их можно испытывать одновременно.

«На самом деле ревновать мы можем абсолютно любого человека – родителей, детей, друзей. Можем испытывать ревность, даже если начальник похвалил коллегу, а не нас. Не ревнуют только тех, кого не любят. Но не всех, кого ревнуют – любят», – объясняет кризисный психолог Наталья Рачковская.

Дело в том, что в основе ревности лежит страх. Это может быть страх потерять любимого человека, а может быть, и чего-то другого – самоуважения, власти, контроля, безопасности, стабильности. Страх сравнения тоже может стать причиной ревности.Конечно, кроме страха в ревности обычно присутствуют ещё и другие эмоции – зависть, чувство вины, неуверенность в себе, жажда мести, обида, досада, злость. Нет только любви.

И пытаться вызвать её с помощью ревности бессмысленно. История героини «Собаки на сене», влюбившейся в своего секретаря после того, как она приревновала его к невесте, возможна только в литературе. Глубоких чувств не основе ревности возникнуть не может.

«Любовь не строится на чувстве собственничества. А ревность вызывает как раз это чувство собственничества. Причём совершенно детское. Как вот в песочнице маленький мальчик увидел у другого машинку и сразу захотел себе такую же», – предупреждает Наталья Рачковская.

Отношения между взрослыми строятся совершенно по другим принципам. Вы либо испытываете потребность в человеке, либо нет. И если этой потребности не существует, то она не возникнет, какие бы показательные выступления с ревностью ни затевались.

Хотя деструктивные личности на такие приёмы могут повестись. Но только на короткое время. Например, мужчина не замечает женщину, но как только она становится востребована у других мужчин, он бросается её завоёвывать. Однако добившись своей цели, он вновь потеряет к ней всяческий интерес.

То есть шансов у таких отношений практически нет.

Откуда берётся

Реальная ситуация. Если человек столкнулся с реальной, а не надуманной неверностью партнёра, он может начать бояться повторения ситуации. К тому же доверие к избраннику в этой ситуации оказывается сильно подорвано. В результате возникает реальный страх потери любимого. Некоторые, правда, в такой ситуации предпочитают расстаться с изменщиком, чтобы как раз избавить себя от изводящих мук ревности.

Но чаще всего ревность не имеет под собой никакого реального повода.

Низкая самооценка. Одна из главных причин патологической ревности, не имеющей под собой реальной основы. Такие патологические ревнивцы контролируют каждый шаг жены, не разрешают встречаться с подругами – плохому научат, требуют, чтобы она уволилась – а то на работе ещё соблазнит кто-нибудь. Но даже если жена сидит дома, это тоже не приносит успокоения. Такие мужья могут ревновать к курьеру или сантехнику.

Негативный опыт. Если человек сталкивался с неверностью в предыдущих отношениях, у него может быть страх повторения ситуации. Это как психологическая трамва после ДТП – человек может бояться сесть за руль или испытывать постоянную тревогу, находясь в машине.

Причиной негативного опыта могут быть и детские переживания. Например, родители часто оставляли ребёнка, уделяли ему внимания меньше, чем брату или сестре, сравнивали с другими детьми. Во взрослой жизни такой человек боится, что партнёр тоже станет его сравнивать и найдёт кого-то получше.

Да даже ссора с близкой подругой, которая внезапно предпочла дружбу с девочкой из параллельного класса, тоже может нанести серьёзную травму. Страх предательства переходит и во взрослую жизнь. И даже находясь в стабильных отношениях, такая женщина будет бояться, что они могут в любой момент прекратиться.

Собственная неверность. Часто люди переносят на другого какие-то свои качества. В данном случае – собственную неверность в отношениях. Человек, который сам не в состоянии хранить верность, очень часто подозревает в том же свою половину. Психологи утверждают, что как раз из отъявленных ловеласов и получаются самые одержимые Отелло, славящиеся наибольшей ревностью.

Тревожный тип привязанности. Если родители вели себя непредсказуемо – то ласково, то грубо, то нежно, то равнодушно, ребёнок перестаёт понимать, от чего зависит отношение родителей и как ему следует вести себя. У него нет уверенности, что взрослый будет рядом всегда, когда нужно.

Такие люди вырастают с высоким уровнем тревожности. Они изводятся от ревности, страха, что его бросят, и страха показаться зависимым и навязчивым. Поскольку он сам не уверен в собственной ценности, то ему часто кажется, что другие не ценят его. Такие люди отчаянно нуждаются в одобрении и постоянном подтверждении любви со стороны своего партнёра.

Чувство тревоги ненадолго отступает лишь при контакте с избранником, а потому такие люди стараются постоянно контролировать партнёра, стремясь к полному слиянию с ним.

Как распознать ревнивца

Кавалер уже с первых свиданий пытается контролировать каждый ваш шаг, проверять телефон, требует, чтобы вы ни с кем, кроме него, не встречались, и т.д.

Многие женщины подобные предложения воспринимают с восторгом, считая проявлением любви. В первую очередь, подобное поведение по сердцу тем представительницам слабого пола, которые сами стремятся привязать к себе партнёра. На самом деле стремление к тотальному контролю говорит о том, что мужчина – собственник с заниженной самооценкой. В семейной жизни это аукнется печальным образом.

Что с этим делать

Если человек проявляет ревность в самом начале отношений, можно дать ему шанс.

«Сказать, что все эти игры в ревность вам не очень нравятся и не нужны. Ведь, может быть, человек не по-настоящему ревнует, а играет в ревность. Потому что ему кажется, что влюблённый человек должен ревновать, – объясняет Наталья Рачковская. – Это может быть элемент любовной игры. Бывают, в принципе, пары, которые как-то друг друга подкалывают на эту тему, но это никуда дальше не ведёт и не создаёт никому дискомфорта».

Но если вы видите, что человек из-за своей ревности начинает вас ограничивать, то, конечно же, лучше эти отношения прервать. Потому что ни к чему хорошему это не приведёт.

Если ревность просыпается позже и не принимает характер патологической, в первую очередь, опять же нужно поговорить со своим партнёром. Попытаться выяснить, с чем связаны его сомнения, как его можно успокоить.Например, для человека с тревожным типом привязанности важно как можно чаще слышать, что его любят и в нём нуждаются.

Для людей, переживших негативный опыт, будет легче справляться с ревностью, если они будут в курсе происходящего с вами. Это не значит, что вы должны отчитываться о каждом шаге, подчиняя свою жизнь спокойствию избранника. Не отказывайтесь от своих интересов и общения с друзьями, но при этом всегда ставьте партнёра в известность о своих планах.

И, конечно, почаще откровенно общайтесь друг с другом – делитесь эмоциями, мыслями, планами, рассказывайте, как прошёл день. Это создаст то заветное ощущение близости, которое, собственно, и даёт уверенность в партнёре.

Но если спутник жизни норовит начать контролировать все ваши сферы жизни, требует отчёта о каждом шаге и закатывает скандалы после каждого вашего общения с представителем противоположного пола, вы имеете дело с патологическим ревнивцем. Бессмысленно пытаться его успокоить или доказать абсурдность обвинений. Отсутствие доказательств измены его не остановит и не успокоит. Он всё равно найдёт поводы для ревности, так как причина не в вашем поведении, а в нём самом.

Подобные отношения обречены, и лучше не тратить на них свои нервы и жизнь.Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, как понять, что отношения стоит пытаться спасти.