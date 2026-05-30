Выяснен оптимальный уровень амбиций для жизни и карьеры

Новое исследование ученых из Университета Вайоминга и Университета Колорадо в Боулдере (США) показало, что оптимальный уровень амбиций лежит где-то посередине: выше среднего, но вполне достижимый. Работа опубликована в журнале Physical Review E.

Что говорит математика

Народная мудрость часто дает противоречивые советы. С одной стороны, нас призывают «стремиться к звездам», а с другой — предупреждают, что «стремление к совершенству может стать врагом хорошего». Исследователи решили проверить эти утверждения с помощью математической модели.

Они смоделировали процесс поиска лучшего варианта — будь то новая работа, бизнес-идея, романтический партнер или государственная политика. На каждом шаге человек принимает решение: остановиться на том, что уже нашел, или продолжить поиски дальше.

Вывод получился интересным и довольно практичным. Лучшие долгосрочные результаты люди получают, когда устанавливают для себя планку строго выше среднего уровня, но при этом конечную и реалистичную. Иными словами, стоит стремиться к большему, чем у большинства, но не загонять себя в рамки недостижимого идеала.

Когда стоит быть смелее, а когда — скромнее

Ученые также выяснили, что тип распределения возможных результатов сильно влияет на то, какими должны быть амбиции.

Если результаты распределены неравномерно и плохие исходы встречаются чаще, чем очень хорошие (как, например, в экономической политике, где спады обычно глубже и болезненнее подъемов), то лучше ставить цели выше среднего. В таких ситуациях стоит быть более амбициозным.

А вот в сферах с «правосторонней асимметрией» — например, в предпринимательстве, где несколько очень успешных проектов сильно поднимают средний показатель — разумнее быть чуть скромнее в своих ожиданиях.

«Это демонстрирует парадоксальное, но важное различие между амбициями и готовностью к риску», — объясняет соавтор исследования Мэтт Берджесс.

Цена постоянного сравнения с другими

Еще один важный вывод касается привычки сравнивать себя с окружающими. Когда люди оценивают свой успех исключительно по тем, кто добился большего, их собственные результаты заметно ухудшаются. Они чаще испытывают хроническую неудовлетворенность и упускают вполне достижимые возможности.

«Сравнение с теми, кто выше нас в социальном плане, часто приводит к разочарованиям, — говорит соавтор Райан Лангендорф. — Особенно это заметно в социальных сетях, где мы видим только тщательно отобранные лучшие моменты чужой жизни».

Реальные примеры из жизни

Исследователи проверили свою модель на реальных данных: сайтах знакомств, поступлении в университеты, экономическом росте, состоянии миллиардеров и опросах общественного мнения. Во многих случаях реальное поведение людей довольно точно соответствовало тому, что предсказывала математическая модель.

Например, пользователи приложений для знакомств обычно пишут тем, кто лишь немного привлекательнее их самих — это соответствует оптимальной стратегии.

Главный практический вывод

«Общепринятое мнение гласит, что не следует довольствоваться малым, но и не нужно позволять стремлению к совершенству становиться врагом хорошего. Мы хотели проверить, действительно ли математические расчеты подтверждают эту интуицию. И они подтверждают, хотя и с некоторыми интересными нюансами», — говорит ведущий автор исследования Кэт Ландгрен

По словам ученых, их модель не претендует на описание всей сложности человеческой жизни, но предлагает простой и полезный ориентир для принятия решений в условиях неопределенности.