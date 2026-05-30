Психолог рассказал, как бороться с тревогой перед мероприятием

Следует заняться спортом и поговорить с «ресурсными людьми».

Кроме того, можно посетить «вдохновляющие» места, приготовить завтрак и заранее подобрать наряд.

Такие рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Елена Соловьёва.

«Вместо того, чтобы придумать варианты сублимаций, которые вам помогут расслабиться, но при этом подготовиться к этому мероприятию, то есть начать относиться к этому мероприятию не со страхом, а с интересом, вы, например, начнёте шкаф разбирать или пойдёте поедите что-нибудь или выпьете — отключиться же как-то надо. Вот это будет небезопасный способ. Да, тоже вы сублимировались, да, отвлеклись. Но это не оно. Что в этом случае поможет? Если вы позанимаетесь спортом, поработаете со своим телом, снизите уровень адреналина. Будет здорово, если вы пообщаетесь с какими-то ресурсными людьми, которые наполнят вас энергией. Будет здорово, если вы куда-то сходите, что-нибудь посмотрите, что вас вдохновит, что вас поддержит. Сделайте что-то для себя. Вкусный завтрак на утро приготовьте, потому что вы будете волноваться, вам будет не до него. Заранее одежду выберите, в которой пойдёте».

Ранее Соловьёва отмечала, что повышенная тревожность может способствовать достижениям. По словам психолога, необходимо взаимодействовать с этим состоянием, чтобы понять, как расшифровать эмоцию и как её использовать.