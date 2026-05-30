Психологи объяснили, как возникает зависимость от сериалов

Связь между одиночеством и болезненной зависимостью от сериалов объясняет стремление сбежать от реальности и замаскировать внутреннюю пустоту сильными эмоциями. К такому выводу пришли китайские исследователи, их работа опубликована в журнале PLOS One.

Запойный просмотр (бинджвотчинг) становится опасной аддикцией (болезненной психологической зависимостью), когда человек теряет контроль над временем, игнорирует повседневные обязанности и не может остановиться, даже если осознает вред для здоровья и социальной жизни.

Авторы исследования Сяофань Юэ и Синь Цуй выдвинули гипотезу, что к компенсаторному потреблению медиаконтента подталкивает людей одиночество — состояние глубокой социальной отчужденности. Сериалы в таком случае выступают в роли своеобразного эмоционального костыля.

Прыжок в зависимость

В исследовании принял участие 551 взрослый житель Китая в возрасте от 18 до 50 лет. Все они подходили под определение активных зрителей: за неделю перед исследованием тратили на просмотр сериалов более 3,5 часов и/или смотрели не менее четырех серий подряд за один присест.

На основе психологических тестов, фиксирующих потерю самоконтроля и пренебрежение сном или работой, ученые разделили респондентов на две группы:

334 человека вошли в группу с выраженной сериальной зависимостью;

217 человек были признаны здоровыми любителями кино (непроблемный просмотр).

Участники заполнили комплексные анкеты, включавшие калифорнийскую шкалу одиночества UCLA и опросники мотивов просмотра.

Механизм психологического побега

Выяснилось, что для обычных зрителей одиночество не является стимулом включать видеоплеер. Но в группе зависимых обнаружилась жесткая математическая закономерность: чем острее человек ощущал одиночество, тем выше были его баллы в шкале тяжести аддикции.

Статистическое моделирование показало, что изоляция сама по себе не вызывает зависимость напрямую. Она запускает два механизма регуляции эмоций, которые полностью перекрывают и объясняют эту связь:

Эскапизм (отрицательное подкрепление): стремление отвлечься от реальных жизненных проблем, тревоги и стресса. Эмоциональное обогащение (положительное подкрепление): попытка искусственно вызвать сильные чувства, получить удовольствие или комфорт, которых не хватает в реальном общении.

Когда исследователи учли эти два фактора в математической модели, прямая связь между одиночеством и аддикцией исчезла. Это означает, что пагубный эффект одиночества целиком передается через желание сбежать от реальности и стимулировать психику.

То есть одиночество само по себе не делает человека зависимым от сериалов. Само это грустное чувство не заставляет его сутками смотреть сериалы. Например, один одинокий человек может пойти в спортзал, другой — начать писать стихи, а третий — просто лечь спать.

Зависимость возникает только тогда, когда включаются определенные механизмы защиты психики. Если убрать из этой цепочки шаги с побегом и поиском эмоций (например, если человек научится справляться с одиночеством через психотерапию или реальное общение), то само по себе одиночество перестанет вызывать зависимость. Связь между ними держится исключительно на желании «сбежать и заглушить боль».